Башкирия станет всероссийским центром цифрового развития родных языков

Глава республики Радий Хабиров обозначил следующую приоритетную задачу — поддержку IT‑стартапов и студенческих проектов в области лингвистического ИИ. Вице‑премьер Башкирии Олег Ли в беседе с корреспондентом ИА «Башинформ» рассказал, что в регионе запускаются специализированные треки в акселераторах «Стартап‑студия», «Точка кипения — Уфа» и студии «Муха» с фокусом на лингвистический ИИ. Студенческие команды, создающие цифровые продукты для родных языков, получают гранты Главы республики, а их разработки интегрируются в инфраструктуру нового межвузовского кампуса в Уфе, где предусмотрены коворкинги и лаборатории для тестирования образовательных технологий.

Ещё одним важным направлением Олег Ли назвал формирование открытых лингвистических датасетов. Создаётся и регулярно пополняется открытый размеченный корпус башкирского и других языков народов России, включающий тексты, аудио и диалектные особенности для обучения нейросетей. Параллельно выстраивается сотрудничество с крупными компаниями, такими как «Яндекс» и «Сбербанк», для повышения качества распознавания речи и машинного перевода.

Вузы Башкортостана развивают специализированные программы, в том числе «Башкирский язык (экспертная лингвистика)», где изучается применение ИИ в лингвистике и образовании. По словам Олега Ли, такой комплексный подход позволяет республике не только сохранять языковое наследие, но и стать федеральной площадкой по разработке образовательных решений для языков народов страны.

Ранее глава Башкирии встретился с молодыми учителями родного языка и литературы. На площадке Межвузовского студенческого кампуса собрались 140 преподавателей школ, воспитателей детских садов и студентов профильных специальностей.

В образовательной системе республики организовано изучение 13 родных языков, охват составляет 98,8% школьников. Башкирский язык как государственный выбрали 408 тысяч учеников — 80,1% от общего числа. В 2026 году на госпрограмму сохранения и развития языков из бюджета Башкирии выделено 778,2 млн рублей. При участии управленческой команды региона открываются новые полилингвальные школы и детские сады, расширяется грантовая поддержка, внедряются новые учебные материалы, цифровые курсы, профессиональные конкурсы и меры поддержки педагогов.

Источник: ИА «Башинформ»

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