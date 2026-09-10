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10 Сентября , 10:10

Башкирия станет всероссийским центром цифрового развития родных языков

В Башкортостане сохранение и развитие башкирского и других родных языков выходит на новый уровень благодаря технологиям искусственного интеллекта. Возможности распознавания и синтеза речи уже внедрены в «Яндекс Переводчик», а в 2026 году башкирский язык добавили в нейросеть GigaChat и чат «СберБанк Онлайн». Региональные разработчики создают и собственные продукты: например, переводчик Bashkortsoft, а также технологии автоматического перевода и озвучивания видео. На платформе «ЯКласс» сформирован полноценный курс башкирского языка, охватывающий 265 тем и более миллиона вариантов заданий.

Башкирия станет всероссийским центром цифрового развития родных языковБашкирия станет всероссийским центром цифрового развития родных языков
Башкирия станет всероссийским центром цифрового развития родных языков

Глава республики Радий Хабиров обозначил следующую приоритетную задачу — поддержку IT‑стартапов и студенческих проектов в области лингвистического ИИ. Вице‑премьер Башкирии Олег Ли в беседе с корреспондентом ИА «Башинформ» рассказал, что в регионе запускаются специализированные треки в акселераторах «Стартап‑студия», «Точка кипения — Уфа» и студии «Муха» с фокусом на лингвистический ИИ. Студенческие команды, создающие цифровые продукты для родных языков, получают гранты Главы республики, а их разработки интегрируются в инфраструктуру нового межвузовского кампуса в Уфе, где предусмотрены коворкинги и лаборатории для тестирования образовательных технологий.

Ещё одним важным направлением Олег Ли назвал формирование открытых лингвистических датасетов. Создаётся и регулярно пополняется открытый размеченный корпус башкирского и других языков народов России, включающий тексты, аудио и диалектные особенности для обучения нейросетей. Параллельно выстраивается сотрудничество с крупными компаниями, такими как «Яндекс» и «Сбербанк», для повышения качества распознавания речи и машинного перевода.

Вузы Башкортостана развивают специализированные программы, в том числе «Башкирский язык (экспертная лингвистика)», где изучается применение ИИ в лингвистике и образовании. По словам Олега Ли, такой комплексный подход позволяет республике не только сохранять языковое наследие, но и стать федеральной площадкой по разработке образовательных решений для языков народов страны.

Ранее глава Башкирии встретился с молодыми учителями родного языка и литературы. На площадке Межвузовского студенческого кампуса собрались 140 преподавателей школ, воспитателей детских садов и студентов профильных специальностей.

В образовательной системе республики организовано изучение 13 родных языков, охват составляет 98,8% школьников. Башкирский язык как государственный выбрали 408 тысяч учеников — 80,1% от общего числа. В 2026 году на госпрограмму сохранения и развития языков из бюджета Башкирии выделено 778,2 млн рублей. При участии управленческой команды региона открываются новые полилингвальные школы и детские сады, расширяется грантовая поддержка, внедряются новые учебные материалы, цифровые курсы, профессиональные конкурсы и меры поддержки педагогов.

Источник: ИА «Башинформ»
Фото сгенерировано ИИ

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