Прошлое – мост в будущее

В Башкирии двадцать один город. И лишь четыре из них, в том числе Стерлитамак, имеют дореволюционное прошлое. В этом ещё одна историческая особенность нашего города. На его улицах немало памятников архитектуры, каждый из которых – отдельная страничка Стерлитамака.

Но здания, даже находящиеся под охраной в статусе памятников архитектуры, со временем ветшают, а при отсутствии должного ухода разрушаются. По данным Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), каждый год Россия теряет 150-200 объектов исторического наследия. Не избежал этого и Стерлитамак. Увы, многие старинные здания, что красовались на улицах города ещё в начале двадцать первого века, больше не вернуть.

К счастью, во все времена находились люди, которые чувствовали особую энергетику исторических объектов и делали всё, чтобы их спасти. Есть они и в нашем городе: предприниматели, готовые не только сохранить, но и возродить историю своего города в камне. Один из таких предпринимателей-патриотов своего города – Айдар Резяпов.



Айдар Айратович родился в селе Староабсалямово Аургазинского района. Прошёл суровую школу жизни в правоохранительной системе. После окончания Школы МВД в Уфе по распределению был направлен в Стерлитамак. Работал в убойном отделе угрозыска, затем – оперативным работником в Управлении по борьбе с организованной преступностью. Участвовал в ликвидации целых банд. Прошёл все ступени карьерного роста от оперативника до начальника отдела по Южному региону.



На его счету немало раскрытых громких преступлений. В 2011 году назначен заместителем начальника Управления по борьбе с организованной преступностью МВД РБ. В конце 2012 года, отработав 20 лет, вышел на пенсию и занялся строительным бизнесом. Сегодня он является владельцем трёх объектов культурного наследия, которые выкупил с одной-единственной целью: реанимировать и вдохнуть в них новую жизнь. Об этом и пойдёт разговор.

В двухэтажном особняке купца Василия Патрикеева по ул.К.Маркса, 89 размещалась городская детская библиотека. Считается, что последней здесь располагалась военная комендатура города. Но это не совсем так. По документам, после комендатуры здание принадлежало АО «Славянка» (г.Москва), ныне ликвидированному.



– В этом здании жил сам Василий Григорьевич Патрикеев, – рассказывает Айдар Айратович. – Не путайте с доходным домом купца, что по ул.Комсомольской, 43 (его восстановил коллега – предприниматель Ринат Райманов). Патрикеев был купцом второй гильдии, гласным (депутатом) городской думы. Закупал товары (сладости, парфюмерию) у московского предпринимателя Адольфа Сиу – поставщика императорского двора. Того самого, чью кондитерскую фабрику после революции переименовали в «Большевик». По мнению некоторых краеведов города, во время солдатского бунта в Стерлитамаке в 1914 году Патрикеев смог уберечь своё имущество, выкатив перед погромщиками бочки с водкой.



– Почему ваш выбор пал именно на это здание?

– Наверное, потому, что живу рядом. Каждый день проходя мимо него, наблюдал, как дом постепенно ветшает. Я хоть и не коренной стерлитамаковец, но люблю его. Особенно мне нравится старая часть. Не в каждом городе найдутся здания со столь седой историей, как у нас. Тяжело было смотреть, как дом Патрикеева на глазах теряет свой облик. Его можно было сохранить. И вот в один прекрасный день я решил положить этому конец. Пошёл к тогдашнему главе администрации города Рустему Газизову и предложил восстановить его, пока не поздно. Выиграл на торгах и приступил к делу.

Состояние здания на тот момент было если

В Башкирии двадцать один город. И лишь четыре из них, в том числе Стерлитамак, имеют дореволюционное прошлое. В этом ещё одна историческая особенность нашего города. На его улицах немало памятников архитектуры, каждый из которых – отдельная страничка Стерлитамака.

не аварийным, то весьма запущенным. Особую тревогу вызывали кровля, влажные стены. Страдали отдельные конструкции. Начал с того, что собрал сильную команду.



Год ушёл на экспертизу, подготовку документов. Этим занимался проектный институт из Уфы. При этом постарались сохранить всё: и брус, и доски, и кирпич. Укрепили фундамент. В тех местах, где кладка истлела настолько, что требовала замены, в ход пошли бывшие в употреблении старинные кирпичи. Я чуть ли не по всей стране скупал их.

– А нельзя было ограничиться капитальным ремонтом?

– Нельзя. Это объект культурного наследия. Сначала его нужно исследовать и зафиксировать, затем подготовить проект, провести экспертизу, согласовать, получить разрешение. Только после этого можно приступать к работе. Тут не годится принцип «Так лучше, красивее». Здесь, как и в моей прежней работе в системе МВД, не может быть мелочей. Сначала фиксируются факты и следы, изучаются документы, проверяются версии, и только потом специалисты принимают единственно верное, профессионально выверенное решение.

Кстати, на одной из железных ставен сохранилось отверстие от винтовочной пули. Как эксперт-криминалист могу подтвердить, что оно от трёхлинейки. Это отголосок Гражданской войны. Для меня было принципиально сохранить его. К четырём сохранившимся ставням, включая ту, что со следом от пули, добавились ещё четыре абсолютно идентичных новодела. Что касается самого здания, мы даже кирпич зачистили от краски. Его нельзя красить, он должен «дышать». Тогда и здание дольше простоит.



– Насколько мне известно, реставрационные работы завершены. Что планируете открыть в этом здании?

– Без ложной скромности могу сказать, что весь предусмотренный проектом комплекс работ по сохранению здания, включая приспособления для современного использования, выполнен. В первой половине 2026 года подготовлен научно-реставрационный отчёт. Выполненные работы сданы государственному органу. Объект культурного наследия сохранён в полном объёме. Его дальнейшая судьба обсуждается с партнёрами. Не буду загадывать. Пока переговорил только с одним ресторатором. Экстерьер тоже не останется в стороне. Тротуар хотим выложить брусчаткой, установить ночные фонари под старину.



Есть также мысли организовать что-то наподобие музея Стерлитамакской 170-й стрелковой дивизии. Мой брат Артур активно занимается поисковой работой по этой дивизии. Ежегодно, а то и дважды в год, выезжает на места боёв. Нашли много артефактов. Даже пушка-«сорокопятка» (калибром 45 мм) есть. Новодел, но колёса оригинальные – доставлены с мест боёв 170-й дивизии. Реставраторы собрали пушку из разных деталей. Кстати, рядом, на ул.К.Маркса, 87, я строю свой частный дом под старину с соответствующей архитектурой.



– В своё время, когда я поинтересовался у Рината Фаатовича Райманова, во сколько ему обошлась реставрация доходного дома Патрикеева, о которой вы упомянули выше, он вежливо уклонился от ответа: «Тебе лучше этого не знать. Спокойнее спать будешь».

– На весь объект ушло порядка 30 миллионов рублей.

– Давайте поговорим о двух других памятниках архитектуры, которые вы выкупили.

– Постепенно я втянулся в этот процесс. Сейчас занимаюсь ещё двумя объектами. Мы с братом Артуром выкупили деревянный дом крестьянина Ерёмина по ул.Худайбердина, 15. Насколько мне известно, последними его обитателями были работники районного отдела культуры. Работы там хватает. Но если бы сомневались в успехе дела, не стали бы браться. Завершены кровельные работы. Окна и двери заказали в Казани (для дома Патрикеева тоже там делали). Предстоит восстановить «паутинку» резьбы оконных наличников. Фасад будет обшит лиственницей. Планируем закончить работы к весне следующего года. Думаю, после этого он будет смотреться ещё краше.

– У реставрации деревянных домов своя специфика. До этого у вас был подобный опыт?

– Доводилось заниматься частными домами. Но с памятниками архитектуры сталкиваться не приходилось.

– А что с другим домом?

– Это – дом мещанина Пояркова по ул.К.Маркса, 122.

– Сохранение исторической части города – благородное, но затратное дело. Что служит вам стимулом к этой работе?

– С каждым из них связаны судьбы горожан, события далёкого прошлого, о которых мы должны помнить. Понимаете, это не просто здания. Это застывшая в камне летопись города. Сохраняя прошлое, мы прокладываем мост в будущее.