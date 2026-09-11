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11 Сентября , 09:00

В российских городах запустили сеть 5G

Новое поколение связи

В российских городах запустили сеть 5GВ российских городах запустили сеть 5G
В российских городах запустили сеть 5G

Это начало масштабной программы развития технологии 5G, в рамках которой МегаФон поэтапно планирует обеспечить сетью нового стандарта ряд городов-миллионников и индустриальных центров страны. Официальный старт дал генеральный директор компании Хачатур Помбухчан.

 

Новое поколение связи уже доступно абонентам в центральных локациях мегаполисов: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Краснодара, Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, а также в региональных промышленных центрах Великий Новгород и Тверь.

 

Основой для масштабного развёртывания технологии стала действующая LTE-инфраструктура оператора. Благодаря технологической нейтральности оператор запустил 5G на существующих частотах, модернизировав базовые станции. Подключиться к сети нового поколения могут владельцы смартфонов с поддержкой 5G.

 

«Сегодня инженеры МегаФона совершают исторический шаг, запуская сеть пятого поколения в крупнейших локациях страны. 5G — это быстрый интернет для городов и одновременно фундамент для цифровой трансформации промышленности. Мы убеждены, что 5G даст регионам России принципиально новую динамику для цифровизации промышленности и социальной сферы, а это значит, улучшит качество жизни каждого. После успешного запуска мы продолжим двигаться вперед, где нас ждет еще много работы и новых вызовов, к которым мы полностью готовы», — прокомментировал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

 

За последние пять лет медианная скорость в стране выросла более чем в 2,5 раза. Пятое поколение связи стало продолжением внедрения инноваций оператора. В 2007 году оператор запустил первую в стране сеть 3G, в 2012-м первым в России предоставил абонентам доступ к 4G(LTE), а в 2014-м первым в стране ввел в коммерческую эксплуатацию сеть LTE Advanced со скоростью до 300 Мбит/с. В 2019 году МегаФон впервые провёл международный видеозвонок в российских сетях пятого поколения.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО МегаФон.

 

 

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