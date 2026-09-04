+25 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Актуально
4 Сентября , 11:09

Глава администрации Стерлитамака приглашает на фестиваль "Купец 2.0"

Дорогие друзья!

Глава администрации Стерлитамака приглашает на фестиваль "Купец 2.0"Глава администрации Стерлитамака приглашает на фестиваль "Купец 2.0"
Глава администрации Стерлитамака приглашает на фестиваль "Купец 2.0"

У Стерлитамака есть особый характер. Он складывается из его истории, традиций, труда нескольких поколений и, конечно, людей, которые каждый день делают город таким, каким мы его знаем и любим. 4, 5 и 6 сентября приглашаю жителей Стерлитамака и гостей города присоединиться к большому празднику – юбилею Стерлитамака и фестивалю гостеприимства «Купец 2.0». В этом году у нас особенный повод для встречи – Стерлитамаку исполняется 260 лет!


В эти дни исторический центр города наполнится яркими событиями, ремёслами, встречами и атмосферой настоящего праздника. Здесь прошлое будет звучать по-новому, а старинные купеческие традиции гостеприимства станут частью современной городской культуры.


Пусть эти юбилейные дни подарят нам чувство единства, гордости и радости за Стерлитамак. Пусть город вновь соберёт нас всех вместе – тех, кто здесь родился, кто связал с ним свою жизнь, и тех, кто приехал разделить с нами этот праздник. Встречаемся 4, 5 и 6 сентября на «Купце 2.0»!


С праздником, дорогие стерлитамаковцы!


Эмиль ШАЙМАРДАНОВ,
глава администрации ГО г.Стерлитамак.

Программа Дня города и фестиваля "Купец 2.0" в Стерлитамаке
1 Сентября , 04:57
Автор:
Читайте нас

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru