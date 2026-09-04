Глава администрации Стерлитамака приглашает на фестиваль "Купец 2.0"

У Стерлитамака есть особый характер. Он складывается из его истории, традиций, труда нескольких поколений и, конечно, людей, которые каждый день делают город таким, каким мы его знаем и любим. 4, 5 и 6 сентября приглашаю жителей Стерлитамака и гостей города присоединиться к большому празднику – юбилею Стерлитамака и фестивалю гостеприимства «Купец 2.0». В этом году у нас особенный повод для встречи – Стерлитамаку исполняется 260 лет!



В эти дни исторический центр города наполнится яркими событиями, ремёслами, встречами и атмосферой настоящего праздника. Здесь прошлое будет звучать по-новому, а старинные купеческие традиции гостеприимства станут частью современной городской культуры.



Пусть эти юбилейные дни подарят нам чувство единства, гордости и радости за Стерлитамак. Пусть город вновь соберёт нас всех вместе – тех, кто здесь родился, кто связал с ним свою жизнь, и тех, кто приехал разделить с нами этот праздник. Встречаемся 4, 5 и 6 сентября на «Купце 2.0»!



С праздником, дорогие стерлитамаковцы!



Эмиль ШАЙМАРДАНОВ,

глава администрации ГО г.Стерлитамак.