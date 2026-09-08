В Башкортостане борются с лесными и ландшафтными пожарами

За сегодняшний день удалось полностью потушить лесные возгорания в Учалинском и Хайбуллинском районах (общая площадь — более 54,7 гектара), а также устранить 10 ландшафтных пожаров, охвативших свыше 126 гектаров.

С начала 2026 года в регионе зафиксировано 29 лесных пожаров — они затронули более 219 гектаров. Кроме того, произошло 279 возгораний сухой растительности на площади свыше 1980 гектаров.

В условиях засухи и ветра опасность особенно велика: даже незначительный источник огня может в считанные минуты превратиться в крупный пожар. Пламя стремительно распространяется по траве, деревьям и торфяному слою, уничтожая всё на своём пути.

Чтобы не допустить новых возгораний, важно соблюдать базовые меры предосторожности:

по возможности воздержитесь от походов на природу в пожароопасный период, особенно в леса и на торфяники;

не разжигайте костры в лесу, на торфяниках, в хвойных молодняках, на старых горельниках, под кронами деревьев и на участках повреждённого леса;

никогда не бросайте горящие спички и окурки — утилизируйте их только в специально отведённых местах;

не сжигайте мусор в лесу и на торфяниках.

Профилактика — самый надёжный способ избежать трагедии. Помните: предотвратить пожар гораздо проще, чем справиться с его последствиями. Ваша внимательность и осторожность способны уберечь природу, жильё и жизни людей.

По информации Госкомитета РБ по ЧС