В Башкортостане борются с лесными и ландшафтными пожарами

За сегодняшний день удалось полностью потушить лесные возгорания в Учалинском и Хайбуллинском районах (общая площадь — более 54,7 гектара), а также устранить 10 ландшафтных пожаров, охвативших свыше 126 гектаров.
С начала 2026 года в регионе зафиксировано 29 лесных пожаров — они затронули более 219 гектаров. Кроме того, произошло 279 возгораний сухой растительности на площади свыше 1980 гектаров.
В условиях засухи и ветра опасность особенно велика: даже незначительный источник огня может в считанные минуты превратиться в крупный пожар. Пламя стремительно распространяется по траве, деревьям и торфяному слою, уничтожая всё на своём пути.
Чтобы не допустить новых возгораний, важно соблюдать базовые меры предосторожности:
Профилактика — самый надёжный способ избежать трагедии. Помните: предотвратить пожар гораздо проще, чем справиться с его последствиями. Ваша внимательность и осторожность способны уберечь природу, жильё и жизни людей.
По информации Госкомитета РБ по ЧС