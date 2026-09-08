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8 Сентября , 13:52

В Башкортостане борются с лесными и ландшафтными пожарами

Из‑за установившейся жары в республике заметно выросло число ландшафтных и лесных пожаров. Сейчас специалисты продолжают ликвидировать 5 очагов в Абзелиловском, Белорецком, Зианчуринском, Зилаирском и Учалинском районах — общая площадь возгораний превышает 53 гектара. В тушении участвуют свыше 350 человек и 70 единиц спецтехники. К работе подключены силы муниципалитетов, лесопожарных формирований, ГУ МЧС России по РБ, Госкомитета РБ по ЧС, а также волонтёры. На данный момент пожары преимущественно локализованы.

В Башкортостане борются с лесными и ландшафтными пожарамиВ Башкортостане борются с лесными и ландшафтными пожарами
В Башкортостане борются с лесными и ландшафтными пожарами

За сегодняшний день удалось полностью потушить лесные возгорания в Учалинском и Хайбуллинском районах (общая площадь — более 54,7 гектара), а также устранить 10 ландшафтных пожаров, охвативших свыше 126 гектаров.

С начала 2026 года в регионе зафиксировано 29 лесных пожаров — они затронули более 219 гектаров. Кроме того, произошло 279 возгораний сухой растительности на площади свыше 1980 гектаров.

В условиях засухи и ветра опасность особенно велика: даже незначительный источник огня может в считанные минуты превратиться в крупный пожар. Пламя стремительно распространяется по траве, деревьям и торфяному слою, уничтожая всё на своём пути.

Чтобы не допустить новых возгораний, важно соблюдать базовые меры предосторожности:

  • по возможности воздержитесь от походов на природу в пожароопасный период, особенно в леса и на торфяники;
  • не разжигайте костры в лесу, на торфяниках, в хвойных молодняках, на старых горельниках, под кронами деревьев и на участках повреждённого леса;
  • никогда не бросайте горящие спички и окурки — утилизируйте их только в специально отведённых местах;
  • не сжигайте мусор в лесу и на торфяниках.

Профилактика — самый надёжный способ избежать трагедии. Помните: предотвратить пожар гораздо проще, чем справиться с его последствиями. Ваша внимательность и осторожность способны уберечь природу, жильё и жизни людей.

По информации Госкомитета РБ по ЧС

В Башкортостане борются с лесными и ландшафтными пожарами
В Башкортостане борются с лесными и ландшафтными пожарами
В Башкортостане борются с лесными и ландшафтными пожарами
В Башкортостане борются с лесными и ландшафтными пожарами
В Башкортостане борются с лесными и ландшафтными пожарами
В Башкортостане борются с лесными и ландшафтными пожарами
В Башкортостане борются с лесными и ландшафтными пожарами
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