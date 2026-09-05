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5 Сентября , 03:50

Глава администрации Стерлитамака поздравляет с юбилеем города

От всей души поздравляю вас с большим и знаменательным событием – 260-летием Стерлитамака!

Глава администрации Стерлитамака поздравляет с юбилеем городаГлава администрации Стерлитамака поздравляет с юбилеем города
Глава администрации Стерлитамака поздравляет с юбилеем города

Мы уверенно можем сказать, что Стерлитамак – город с богатой историей, сильным характером и открытым сердцем. Юбилей – прекрасный повод посмотреть на наш пройденный путь, почувствовать гордость за родной город и вместе устремиться вперёд, к новым целям.


Опорой Стерлитамака всегда были люди и предприятия, которые создавали основу экономики и формировали облик города, задавали векторы его развития и своим трудолюбием, инициативами и любовью к родному городу вывели Стерлитамак на лидирующие позиции по многим критериям. Всё это делали и продолжаете делать вы, дорогие стерлитамаковцы!


Приглашаю всех жителей и гостей города 4, 5 и 6 сентября отметить юбилей Стерлитамака вместе на фестивале «Купец 2.0», который стал выражением идентичности нашего города. В юбилейные дни Стерлитамак вновь станет местом встречи истории и современности, традиций и новых идей. 260 лет Стерлитамаку – это наша общая история и наш общий праздник!


Давайте вместе создадим ещё одну яркую страницу летописи города и встретим юбилей с хорошим настроением и любовью к нашему родному Стерлитамаку.


С юбилеем, дорогие горожане!
Эмиль ШАЙМАРДАНОВ,
глава администрации ГО г.Стерлитамак.

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