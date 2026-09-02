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2 Сентября , 09:25

Безопасная дорога в школу

В Республике Башкортостан запустили профилактическую акцию «Безопасная дорога в школу».

Безопасная дорога в школуБезопасная дорога в школу
Безопасная дорога в школу

Главная задача инициативы — помочь детям в начале учебного года закрепить навыки безопасного поведения на дороге и сформировать ответственное отношение к соблюдению ПДД. Особое внимание в ходе акции уделят тому, чтобы помочь юным участникам движения адаптироваться к дорожной обстановке после летнего перерыва, а также обеспечить безопасность путей следования школьников в учебные заведения и домой.

В рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции будут работать вместе с педагогами и родителями. Запланирован целый ряд активностей:

  • проведение тематических уроков и инструктажей в школах и детских садах;
  • организация практических занятий, где дети отработают навыки безопасного перехода дороги;
  • проведение рейдов в районах возле образовательных учреждений;
  • разъяснительная работа с родителями — им расскажут, как важно контролировать передвижение детей и самим демонстрировать соблюдение правил дорожного движения.

Просим всех участников дорожного движения быть особенно внимательными рядом со школами, пешеходными переходами и остановками общественного транспорта. Безопасность детей — задача, которую мы должны решать сообща!

По информации Госавтоинспекции РБ

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