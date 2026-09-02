Безопасная дорога в школу

Главная задача инициативы — помочь детям в начале учебного года закрепить навыки безопасного поведения на дороге и сформировать ответственное отношение к соблюдению ПДД. Особое внимание в ходе акции уделят тому, чтобы помочь юным участникам движения адаптироваться к дорожной обстановке после летнего перерыва, а также обеспечить безопасность путей следования школьников в учебные заведения и домой.

В рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции будут работать вместе с педагогами и родителями. Запланирован целый ряд активностей:

проведение тематических уроков и инструктажей в школах и детских садах;

организация практических занятий, где дети отработают навыки безопасного перехода дороги;

проведение рейдов в районах возле образовательных учреждений;

разъяснительная работа с родителями — им расскажут, как важно контролировать передвижение детей и самим демонстрировать соблюдение правил дорожного движения.

Просим всех участников дорожного движения быть особенно внимательными рядом со школами, пешеходными переходами и остановками общественного транспорта. Безопасность детей — задача, которую мы должны решать сообща!

По информации Госавтоинспекции РБ