Безопасная дорога в школу

Главная задача инициативы — помочь детям в начале учебного года закрепить навыки безопасного поведения на дороге и сформировать ответственное отношение к соблюдению ПДД. Особое внимание в ходе акции уделят тому, чтобы помочь юным участникам движения адаптироваться к дорожной обстановке после летнего перерыва, а также обеспечить безопасность путей следования школьников в учебные заведения и домой.
В рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции будут работать вместе с педагогами и родителями. Запланирован целый ряд активностей:
Просим всех участников дорожного движения быть особенно внимательными рядом со школами, пешеходными переходами и остановками общественного транспорта. Безопасность детей — задача, которую мы должны решать сообща!
По информации Госавтоинспекции РБ