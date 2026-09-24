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Местные новости
24 Сентября , 09:07

Три сестры. Стерлитамак простился с погибшими в пожаре ТСК «Солнечный»

Сегодня для всего Стерлитамака скорбный день. Город простился с тремя сёстрами — Викторией, Елизаветой и Еленой, чьи жизни трагически оборвались во время пожара в ТСК «Солнечный».

Три сестры. Стерлитамак простился с погибшими в пожаре ТСК «Солнечный»Три сестры. Стерлитамак простился с погибшими в пожаре ТСК «Солнечный»
Три сестры. Стерлитамак простился с погибшими в пожаре ТСК «Солнечный»

 Разделить боль утраты с родными пришли не только друзья и коллеги, но и сотни горожан, для которых эта трагедия стала практически личной. На церемонию прощания приехал глава администрации Эмиль Шаймарданов. Все собравшиеся отзывались о погибших с теплотой. Говорят, что все трое были отзывчивыми, помогали отцу-пенсионеру.

О Елизавете рассказывает её подруга Фая:

— Лизе было 29 лет. Она закончила лицей № 134. Муж Юлай на СВО. Сын Руслан, 7 лет, в 1 класс пошёл в этом году. Всегда помогала, доброжелательная была.

Вике, сестре, было 33 года, она работала в ТСК «Солнечный», у неё был свой салон по наращиванию ресниц.

Старшая сестра Лена работала в ателье «Мастерица» в ТСК «Солнечный».

— Лиза пошла к Лене укорачивать брюки в тот день. Потом к ним присоединилась Вика. Так они оказались в одном месте все трое, — рассказывает о том злополучном дне подруга Лизы.

Известно, что погибшие сёстры будут захоронены на Новом кладбище, рядом с Аллеей героев. Пусть  память о них будет  светлой.

Невозможно найти слова, которые утешат родных и близких, потерявших сразу трёх дорогих людей. Это огромная, невосполнимая утрата для каждой семьи и для всего нашего города. Выражаем глубокие соболезнования всем, кого коснулась эта ужасная трагедия.

Фото Ирины Калошиной.

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