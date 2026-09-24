Второклассница помогла спасти девушку из горящего ТСК «Солнечный»

«Я просто испугалась очень сильно. Я думала, что она всё уже, осталась одна минута, и она бы в этом пожаре просто умерла», – рассказала телеканалу школьница.

Руслан, отец Евы, быстро прибежал на место происшествия и сразу вызвал экстренные службы. По его словам, в тот момент девушка кричала, что ей нечем дышать. У здания уже собрались неравнодушные люди: они растянули плед, чтобы смягчить падение. Девушка решилась на прыжок — и приземлилась точно на него. После этого на место прибыли медики и оказали ей необходимую помощь.

По информации телеканала UTV