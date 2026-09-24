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Местные новости
24 Сентября , 06:25

Второклассница помогла спасти девушку из горящего ТСК «Солнечный»

Как сообщила телеканалу UTV школьница Ева, после уроков она шла домой и вдруг заметила дым. Подняв взгляд, девочка увидела в окне горящего здания девушку: та отчаянно звала на помощь. Ева не поддалась панике — тут же набрала отца, который находился неподалёку, и рассказала о случившемся. При этом девочка старалась не терять связи с пострадавшей и по возможности успокаивать её.

Второклассница помогла спасти девушку из горящего ТСК «Солнечный»Второклассница помогла спасти девушку из горящего ТСК «Солнечный»
Второклассница помогла спасти девушку из горящего ТСК «Солнечный»

«Я просто испугалась очень сильно. Я думала, что она всё уже, осталась одна минута, и она бы в этом пожаре просто умерла», – рассказала телеканалу школьница.

Руслан, отец Евы, быстро прибежал на место происшествия и сразу вызвал экстренные службы. По его словам, в тот момент девушка кричала, что ей нечем дышать. У здания уже собрались неравнодушные люди: они растянули плед, чтобы смягчить падение. Девушка решилась на прыжок — и приземлилась точно на него. После этого на место прибыли медики и оказали ей необходимую помощь.

По информации телеканала UTV

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