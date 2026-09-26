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Местные новости
26 Сентября , 10:59

Королем первой осенней ярмарки стал мёд

Липовый, гречишный, горный, луговой, цветочный, лесной, сотовый - это всё о нём, о нашем башкирском мёде, который доминировал на первой традиционной осенней ярмарке, состоявшейся в последнюю субботу сентября на площади перед «Стерлитамак-Ареной».

Королем первой осенней ярмарки стал мёдКоролем первой осенней ярмарки стал мёд
Королем первой осенней ярмарки стал мёд

Пчеловод Сергей Коротков приехал на ярмарку из Гафурийского района вместе с семьей: он продаёт все виды мёда - от липового и гречишного до горного и донниково-цветочного. Как говорится, башкирское  разнотравье на любой вкус

- Мёд берут неплохо, только вот народа на этой ярмарке маловато, - констатирует жена Сергея Наталья. - Видимо, горожане пользуются погожими осенними выходными , чтобы провести их на даче или за городом. Надеюсь, в следующий раз покупателей будет больше.

У пчеловода из Макарово Петра Васильевича Радаева раскупили почти весь горный мёд из Кук-Караука. Пользовался спросом и донник.

Рядом торговали  липой из Толпарово и Красноусольского, были в продаже мёд, перга и другие продукты пчеловодства из Федоровского района.

Цены на мёд варьировались от 1500 рублей за три литра цветочного до четырех тысяч за трёхлитровку липового мёда. Три литра гречишного мёда можно было купить за две с половиной тысячи.

Роберт Хакимов из деревни Семёнкино Аургазинского района продавал веники - березовые по 150, дубовые - по 200 рублей. Ещё он привез на ярмарку тыквы пяти сортов, черенки сортовой малины и чеснок.

Картофель и лук на ярмарке продавали по 35 рублей за кило ( мешок - за 30 рублей за кило), свеклу и морковь - по 40 рублей. Капусты было мало, её время ещё не пришло.

Имелась в продаже и домашняя птица: гусей можно было купить за 750 рублей за килограмм, уток - за 600, кур - за 470 рублей за кило.

 Супруги Нина и Александр Вороширины привезли из Куганака на ярмарку корейские хризантемы десяти сортов - цветы тоже пользуются спросом у многих покупателей.

Из Стерлибашевского района оказались родом грибы - рядовки по 200 рублей за килограмм.

Горожане уезжали с первой осенней ярмарки с полными сумками и авоськами. И уже с нетерпением ждут следующую.

Марина Воронова

Фото Сергея Крамскова

Королем первой осенней ярмарки стал мёд
Королем первой осенней ярмарки стал мёд
Королем первой осенней ярмарки стал мёд
Королем первой осенней ярмарки стал мёд
Королем первой осенней ярмарки стал мёд
Королем первой осенней ярмарки стал мёд
Королем первой осенней ярмарки стал мёд
Королем первой осенней ярмарки стал мёд
Королем первой осенней ярмарки стал мёд
Автор:Марина Воронова
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