В Стерлитамаке расследуют хищение 600 тысяч рублей у коммерческой организации

В полицию города обратился 39-летний гендиректор местной компании: он заявил о хищении денег со счёта организации.

По словам мужчины, накануне он скачал и установил антивирус через APK-файл. После этого с банковского счёта фирмы онлайн переводом списали 600 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «в, г» ч. 3 ст. 158 УК РФ — о краже с банковского счёта в крупном размере. По этой статье виновному может грозить до 6 лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители проводят оперативно розыскные мероприятия, чтобы установить причастных к преступлению.

По информации МВД по РБ

Фото: Розалия Хисаева