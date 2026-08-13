Радий Хабиров сообщил о массированной атаке БПЛА на Башкирию

По его словам, в небе над регионом было зафиксировано 21 беспилотное устройство. Большая часть дронов — 16 штук — была уничтожена системами ПВО в районе Салавата. Обломки вызвали пожар в промышленной зоне, который экстренные службы уже локализуют.

Остальные нацеливались на логистический объект в Чишминском районе, где в настоящее время продолжаются работы по ликвидации возгорания. К тушению привлечён пожарно-спасательный вертолёт Ка-32.

В результате инцидента пострадали два человека. Оба госпитализированы, врачи оказывают им полный комплекс необходимой помощи.

Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ».

Источник: Страница ВК Радия Хабирова