В Башкирии похолодает до +5 градусов

Сегодня днём на западе республики пройдёт небольшой дождь, возможна гроза. Ветер южный и юго-западный, умеренный, местами порывистый. Днём температура составит +22…+27°, на юго-востоке — до +32°.

В пятницу, 14 августа, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, на юго-востоке — без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, умеренный, местами порывистый. Ночью +10…+15°, днём +18…+23°, на юго-востоке до +28°.

В субботу, 15 августа, снова кратковременные дожди и грозы, на юге — без осадков. Ветер западный, умеренный, местами порывистый. Ночью температура опустится до +5…+10°, днём воздух прогреется лишь до +14…+19°.

По информации Башгидромета.

Фото: Ирина Фомина.