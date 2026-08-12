В Башкирии рассказали правила: как не отравиться арбузами

Чего нельзя делать:

❌ Покупать уже нарезанные арбузы и дыни. Неизвестно, как и когда их нарезали, сколько они пролежали в тепле. Санитарные правила запрещают такую продажу.

❌ Просить продавца надрезать арбуз при вас. На корке — грязь, пыль, микробы, яйца гельминтов. При надрезе всё это попадает в мякоть, где микробы размножаются мгновенно.

❌ Пробовать арбуз на месте. Даже если вам отрезали кусочек — риск тот же.

❌ Пользоваться бытовыми нитратомерами. Они измеряют электропроводность, на которую влияют сорт, зрелость, почва. Щуп прибора грязный — протыкая плод, вы заносите микробы внутрь. Достоверно определить нитраты можно только в лаборатории.

❌ Покупать арбузы вдоль дорог. Они впитывают тяжёлые металлы из выхлопных газов.

Как правильно: покупайте только в санкционированных местах, выбирайте целые плоды без повреждений, мойте дома со щёткой 2–3 минуты, режьте чистым ножом.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: Розалия Хисаева.