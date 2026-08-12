+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Актуально
12 Августа , 11:00

В Башкирии рассказали правила: как не отравиться арбузами

Главный внештатный эпидемиолог минздрава Башкирии Азат Мухаметзянов напомнил о правилах безопасности при покупке арбузов и дынь. Их нарушение может обернуться серьёзным отравлением.

В Башкирии рассказали правила: как не отравиться арбузамиВ Башкирии рассказали правила: как не отравиться арбузами
В Башкирии рассказали правила: как не отравиться арбузами

Чего нельзя делать:

❌ Покупать уже нарезанные арбузы и дыни. Неизвестно, как и когда их нарезали, сколько они пролежали в тепле. Санитарные правила запрещают такую продажу.

❌ Просить продавца надрезать арбуз при вас. На корке — грязь, пыль, микробы, яйца гельминтов. При надрезе всё это попадает в мякоть, где микробы размножаются мгновенно.

❌ Пробовать арбуз на месте. Даже если вам отрезали кусочек — риск тот же.

❌ Пользоваться бытовыми нитратомерами. Они измеряют электропроводность, на которую влияют сорт, зрелость, почва. Щуп прибора грязный — протыкая плод, вы заносите микробы внутрь. Достоверно определить нитраты можно только в лаборатории.

❌ Покупать арбузы вдоль дорог. Они впитывают тяжёлые металлы из выхлопных газов.

Как правильно: покупайте только в санкционированных местах, выбирайте целые плоды без повреждений, мойте дома со щёткой 2–3 минуты, режьте чистым ножом.

 

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: Розалия Хисаева.

Автор:Ирина Петрова
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
31 Августа , 09:39
В Стерлитамаке врачи борются за жизнь трёхлетнего ребёнка, попавшего в ДТП
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru