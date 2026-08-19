На старый город - новым взглядом

Итогом пленэра стали более пятидесяти работ, на которых запечатлены самые известные места и уголки старого города - здание Русского театра, сквер у кинокомплекса «Салават», аптека, старинные купеческие особняки, здание бывшей управы, часы, фонари и другие объекты.

Акварель - техника сложная и капризная. Работать в ней непросто, но практически все участники пленэра с этой задачей справились. Загадочно-туманные акварели Анастасии Бородиной гармонично соседствуют с филигранными работами Елены Литвиненко, а академические архитектурные пейзажи Салавата Махмутова, Рамиля Нагаева, Джамиля Ахметвалиева и Радика Камбулатова удачно дополняют лиричные картины Раисы Ахтарееврй, Ольги Литвиненко, Амалии Файзуллиной, Надежды Гумеровой. Свой взгляд на старый город у Аллы Дьяконовой, Розалии Лавриненко, Натальи Даниловой, Гульнары Хизбуллиной и Алексея Пысина. И хотя художники выбирают в качестве натуры одни и те же объекты, ни одна работа не похожа на другую, и в этом проявляется индивидуальность каждого автора.

Об этом говорили директор галереи Лилия Ахметова, председатель Ассоциации художников юга РБ Рафаэль Кадыров, а также пришедшие на открытие выставки коллеги художников, их друзья и многочисленные зрители. Выставку посетили глава администрации городского округа Эмиль Шаймарданов, его заместитель Михаил Григорьев и управляющий делами администрации города Наталья Квашнина.

Эмиль Владиславович отметил, что изобразительное искусство возвышает душу человека и расширяет его горизонты. Он поздравил всех участников мероприятия с открытием выставки и предстоящим юбилеем города.

Завершился вечер концертом бардовской песни с участием Алексея Литвинова, Артура Чагина, Руслана Филипаса и других авторов и исполнителей.

Марина Воронова

Фото Сергея Крамскова