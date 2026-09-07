В Стерлитамаке прошел масштабный open-air «МИН БАШКОРТСА ҺӨЙЛӘШӘМ»

Хедлайнерами вечера стали рок- группа БҮРЕЛӘР, а также BABY Ti, чьи треки особенно популярны у молодежи. Настоящий флешмоб устроил Тимур Ямалов: публика хором подпевала его главным хитам, создав один из самых эмоциональных моментов концерта.

Для Стерлитамака этот фестиваль стал первым опытом такого масштаба. Мероприятие сплотило горожан вокруг башкирской музыки, национальной культуры и родного языка. Ведущими вечера выступили Динара Галлямова и Салават Заманов. Благодаря гостям и участникам еще раз стало очевидно, насколько органично и свободно башкирский язык звучит в современном городском пространстве.

По оценкам организаторов, праздник под открытым небом собрал более 30 тысяч зрителей.

Фото: Фонд развития и сохранения башкирского языка