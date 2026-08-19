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Культурная среда
19 Августа , 10:39

Спектакль СГТКО покажут на фестивале «Театральная провинция»

Башкирский драматический театр имени Ильшата Юмагулова (Стерлитамакское театрально‑концертное объединение) станет участником Первого Всероссийского театрального фестиваля «Театральная провинция». Фестиваль проводят в память о драматурге Владимире Гуркине — он ежегодно проходит с 2014 года в Черемхово (Иркутская область) на базе Черемховского драматического театра имени В. П. Гуркина. Главная цель мероприятия — популяризировать творчество автора знаменитой пьесы «Любовь и голуби».

Спектакль СГТКО покажут на фестивале «Театральная провинция»Спектакль СГТКО покажут на фестивале «Театральная провинция»
Спектакль СГТКО покажут на фестивале «Театральная провинция»

9 сентября на сцене Черемховского драмтеатра башкирский коллектив представит спектакль «Мөхәббәт һәм күгәрсендәр» («Любовь и голуби»). Зрителям будет доступен синхронный перевод на русский язык. Возрастное ограничение — 12+.

По словам режиссёра‑постановщика, заслуженного деятеля искусств РБ Мусалима Кульбаева, в непростое время добрые комедии остаются востребованными: история напоминает о главных ценностях — любви, умении прощать, заботе о близких и вере в счастье. Через юмор, искренность и узнаваемые жизненные ситуации герои пьесы учат важным вещам и объединяют разные поколения зрителей.

Над спектаклем работали:

  • художник — заслуженный деятель искусств РБ Юлия Гилязева;
  • художник по свету — Лилия Гарифуллина;
  • балетмейстер — Андрей Сорокин.

В постановке заняты: народные артисты РБ Физалия Рахимова и Ляйсан Каримова, заслуженный артист РБ Расиль Сынбулатов, а также артисты драмы Ильгиз Акимбетов, Гульемеш Ибрагимова, Фаниль Карачурин, Ильнур Салимгареев, Камилла Камалова, Ильнур Аджитаров, Лилия Ахунова и Айсылу Исмагилова.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: пресс-служба СГТКО

Спектакль СГТКО покажут на фестивале «Театральная провинция»
Спектакль СГТКО покажут на фестивале «Театральная провинция»
Спектакль СГТКО покажут на фестивале «Театральная провинция»
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