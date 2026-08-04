Школа Бурзянского района вышла в финал Всероссийского конкурса школьных музеев

В октябре представитель школы из села Старосубхангулово отправится в Москву на форум «Память жива», где состоятся финальные испытания конкурса. Мероприятие организовано по поручению Президента РФ Владимира Путина при содействии Минпросвещения РФ.

Школа реализует просветительскую практику под названием «Память сильнее времени: история башкирского народа в судьбах Бурзянского района». В её рамках учащиеся исследуют семейные и районные архивы, изучают фронтовые письма, наградные листы, фотографии и воспоминания местных жителей. Так школьники прослеживают, как крупные исторические события — от Гражданской и Великой Отечественной войн до специальной военной операции — отразились на судьбах земляков. Работа ведётся в группах: ребята создают мини‑экспозиции, составляют карты боевого пути, формируют «стены памяти», а затем объединяют все материалы в единую «Карту памяти». Такой подход позволяет увидеть масштабную историю через призму человеческих судеб и подчеркнуть преемственность поколений защитников Отечества.

Финалистов отбирали в ходе многоступенчатого конкурсного процесса, который стартовал в марте. За время отбора участники провели свыше 2,5 тысяч просветительских мероприятий, охватив более 52 тысяч слушателей.

В рамках конкурса для представителей школьных музеев организовали серию онлайн‑встреч с экспертами. Среди наставников — генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, историк искусств Александр Архангельский, руководитель управления цифрового обучения Центра знаний «Машук» Пётр Зуев, директор НИИ фонда «Цифровая история» Егор Яковлев, руководитель Центра музейной педагогики Института изучения детства, семьи и воспитания Елена Слесаренко, а также учитель года Москвы, лектор Российского общества «Знание» Александр Оджо. Специалисты делились опытом: рассказывали, как заинтересовать школьников музейной работой, применять цифровые технологии и нейросети, проводить яркие экскурсии, соблюдать правовые нормы и развивать школьные музеи в соответствии с действующими требованиями.

Как отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, за место в финале конкурировали более 30 учебных заведений. На заключительных испытаниях участники представят свои музеи, расскажут об уникальных экспонатах и поделятся эффективными методиками работы. Главная цель проекта — помочь школьникам глубже узнать историю и культуру страны, научиться ценить наследие и передавать память о нём следующим поколениям.

Наибольшее число финалистов оказалось в номинациях: «Лучшая экспозиция, посвящённая памяти защитников Отечества», «Лучшая этнографическая / краеведческая экспозиция», «Лучшая экспозиция с уникальной тематикой» и «Лучшая историческая экспозиция». В заключительный этап прошли представители более чем 120 населённых пунктов России. Среди финалистов — учителя, руководители школьных музеев, директора и их заместители; многие из них совмещают основную педагогическую деятельность с развитием музейного направления в своих образовательных организациях.

По результатам финальных испытаний определят 70 победителей. Общий призовой фонд — 35 миллионов рублей. В него входит демонстрационное и выставочное оборудование, компьютерная техника, а также подарки от партнёров конкурса.

Источник: РесБаш

Фото: региональное отделение общества «Знание»