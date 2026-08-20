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20 Августа , 10:52

В Башкирии администратора паблика оштрафовали за фейк об атаках БПЛА

В Уфе суд оштрафовал владельца  сообщества во «ВКонтакте» за публикацию недостоверной информации о последствиях удара беспилотников.

В Башкирии администратора паблика оштрафовали за фейк об атаках БПЛАВ Башкирии администратора паблика оштрафовали за фейк об атаках БПЛА
В Башкирии администратора паблика оштрафовали за фейк об атаках БПЛА

Мужчина, управляющий сетью сообществ, посвященных продаже автомобилей, в июне разместил в паблике «Обмен авто авторынок Уфа» рекламный пост, который вёл на приватный канал в мессенджере Max. Запись сопровождалась фото, якобы снятым после атаки дронов на Уфу.

В ходе проверки Роскомнадзор возбудил дело по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ. Выяснилось, что иллюстрация не имеет отношения к республике — это кадр с места взрыва жилого дома в Магнитогорске, произошедшего в 2018 году, где погибли 39 человек.

Суд признал публикацию заведомо ложной и направленной на привлечение подписчиков в сторонний канал. Администратору назначен штраф 30 тысяч рублей.

Источник и фото: Горобзор.ру

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