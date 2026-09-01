Школьникам и студентам Башкирии предоставят 50% скидку на электрички

Оформить льготный проезд можно двумя способами:

в кассах АО «Башкортостанская ППК»;

через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Для оформления понадобится документ, подтверждающий право на льготу: студенческий или ученический билет либо справка из учебного заведения. В справке должны быть указаны ФИО учащегося, реквизиты организации, а также стоять подпись руководителя и печать.

Чтобы покупать билеты со скидкой в приложении, нужно сначала зарегистрировать или обновить льготный профиль в пригородной кассе. Для этого предъявите документ, удостоверяющий личность, и справку из учебного заведения. Воспользоваться льготой в приложении можно будет со следующего дня после регистрации.

Напомним, пенсионеры и другие льготные категории граждан могут ездить в электричках за полцены в период с 1 апреля по 31 октября.

Источник и фото: ИА «Башинформ»