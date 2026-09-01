Артур Юмагужин призвал будущих бойцов вступать в батальон имени Гареева

Кампания стартовала почти месяц назад. О ходе набора напомнил один из инициаторов создания подразделения — полковник в отставке, ветеран боевых действий и советник Главы республики Артур Юмагужин.

Он поблагодарил первых добровольцев за решение и заверил, что для них создадут все условия для службы и эффективного выполнения задач.

Юмагужин также обратился к тем, кто ещё колеблется: «Это серьёзный шаг, и подходить к нему нужно осознанно. Вступив в батальон, вы станете частью новой боевой силы страны и войдёте в военную историю».

Идею создания подразделения главе региона предложили ветераны СВО, среди которых был и Юмагужин, стоявший у истоков народного батальона имени Салавата Юлаева.

Требования к кандидатам: возраст до 35 лет, категория годности «А», отсутствие судимости и навыки в играх (геймерский опыт приветствуется). Новобранцев ждёт обучение. Все льготы и выплаты, предусмотренные для контрактников в Башкирии, будут действовать и для бойцов этого батальона.

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8-927-310-39-33; 8(3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Источник: https://gorobzor.ru