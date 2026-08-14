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14 Августа , 05:48

Синоптики Башкирии рассказали о погоде в выходные

По данным Башгидромета, в выходные в Башкирии ожидается прохладная погода.

Синоптики Башкирии рассказали о погоде в выходныеСиноптики Башкирии рассказали о погоде в выходные
Синоптики Башкирии рассказали о погоде в выходные

Сегодня по региону пройдут кратковременные дожди, на юго-востоке — без существенных осадков. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный, умеренный, днём местами порывы до сильного. Днём температура составит +18…+23°, на юго-востоке — до +28°.

В субботу, 15 августа, ночью местами, днём по всей республике ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный и западный, умеренный, днём местами порывистый. Ночью температура опустится до +5…+10°, днём воздух прогреется до +15…+20°.

В воскресенье, 16 августа, снова кратковременные дожди, местами грозы, на юго-востоке — без осадков. Ветер западный, умеренный, днём местами порывистый. Ночью +4…+9°, днём +13…+18°.

По данным Башгидромета.

Фото: Александр Королев.

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