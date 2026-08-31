+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Актуально
31 Августа , 04:27

В зоне СВО приступает к боевой работе батальон БпС имени Мусы Гареева

В зоне СВО приступает к боевой работе батальон беспилотных систем имени Мусы Гареева, формируемый на базе 27-й дивизии. Как сообщил заместитель командира подразделения по военно-политической работе с позывным «Болгар», новобранцы мотивированы и хорошо обучаемы.

В зоне СВО приступает к боевой работе батальон БпС имени Мусы ГарееваВ зоне СВО приступает к боевой работе батальон БпС имени Мусы Гареева
В зоне СВО приступает к боевой работе батальон БпС имени Мусы Гареева

Контракт заключается на год с возможностью продления на бессрочной основе. Бойцы получают полное вещевое и бронезащитное обеспечение, а также региональные и федеральные выплаты. Особенность службы — военнослужащих не переводят в другие подразделения, за исключением внутренних перемещений между должностями (например, с наземных роботехнических комплексов на FPV-дроны).

Подготовка операторов проходит поэтапно: от теории и симуляторов до практики с реальными дронами, с выдачей удостоверения пилота. За каждым новобранцем закрепляют наставника. Особо востребованы водители, программисты и специалисты по электронике — в батальоне действует техчасть по ремонту и сборке дронов, где бойцы дорабатывают технику, увеличивая грузоподъёмность и функциональность.

В батальоне уже есть бойцы, демонстрирующие высокую результативность.  «Болгар» сообщил, что военнослужащие, уничтожившие свыше 75 тяжёлых дронов типа «Баба-Яга», представляются к высшим государственным наградам, вплоть до присвоения звания Героя России. Некоторые из бойцов уже претендуют на получение Золотой Звезды Героя России.

Батальон гордится именем дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева — его портреты и биография размещены во всех подразделениях. Замполит «Болгар» поблагодарил главу Башкортостана Радия Хабирова за личное кураторство и поддержку инициативы. Республика регулярно поставляет на фронт FPV-дроны, включая модели «Уфимец» и «Кыш Бабай», а также комплектующие и ресурсы для улучшения материальной базы. В расположении батальона ведётся строительство новых блиндажей.

По словам «Болгара», ударные дроны позволяют эффективно поражать тяжёлую бронетехнику, а разведывательные БПЛА помогают обнаруживать замаскированные объекты без потерь личного состава. Полученные навыки пригодятся в гражданской жизни — в геодезии, сельском хозяйстве и съёмках. Бойцы, прибывшие в батальон, отмечают дружескую атмосферу, своевременные выплаты и хорошее обеспечение. Некоторые уже приступили к выполнению задач, другие перевелись в новые подразделения для профессионального развития.

При батальоне работает хлебопекарня, где пекут чесночный, луковый, морковный и сырный хлеб, а по выходным — торты и пироги для поднятия духа. Продукты поставляют Минобороны и Республика Башкортостан. Служба в батальоне даёт годовое довольствие в размере 4 120 000 рублей, ветеранское удостоверение, а за эффективность — денежные поощрения и госнаграды. 

Подписать контракт можно как не имея опыта срочной службы, так и вместо прохождения срочной службы.

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8-927-310-39-33; 8(3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Источник и фото: https://mgazeta.com

 

 

 

Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
31 Августа , 09:39
В Стерлитамаке врачи борются за жизнь трёхлетнего ребёнка, попавшего в ДТП
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru