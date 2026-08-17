+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Актуально
17 Августа , 04:49

Владимир Путин высказался о героизме участников СВО из Башкирии

Президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» (ВГТРК) отметил стойкость военнослужащих, в том числе уроженцев Башкирии, при выполнении боевых задач в зоне СВО.

Владимир Путин высказался о героизме участников СВО из БашкирииВладимир Путин высказался о героизме участников СВО из Башкирии
Владимир Путин высказался о героизме участников СВО из Башкирии

Глава государства рассказал о рабочей поездке в Бурятию, где встречался с бойцами.

По словам Путина, один из воинов искренне удивился, когда президент похвалил его за то, что он не отступил. Боец твёрдо заявил: «Буряты не бегут». Президент подчеркнул, что эти слова прозвучали абсолютно серьёзно, без иронии, и в них проявляется единство многонационального народа России, которое и служит залогом всех побед.

В ответ на реплику корреспондента Павла Зарубина о Башкирии и Татарстане Путин подтвердил, что в этих республиках говорят так же — спокойно и без рисовки.

Фото: кремлин.ру | сайт.

Источник: ИА "Башинформ".

Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
31 Августа , 09:39
В Стерлитамаке врачи борются за жизнь трёхлетнего ребёнка, попавшего в ДТП
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru