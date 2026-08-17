Владимир Путин высказался о героизме участников СВО из Башкирии

Глава государства рассказал о рабочей поездке в Бурятию, где встречался с бойцами.

По словам Путина, один из воинов искренне удивился, когда президент похвалил его за то, что он не отступил. Боец твёрдо заявил: «Буряты не бегут». Президент подчеркнул, что эти слова прозвучали абсолютно серьёзно, без иронии, и в них проявляется единство многонационального народа России, которое и служит залогом всех побед.

В ответ на реплику корреспондента Павла Зарубина о Башкирии и Татарстане Путин подтвердил, что в этих республиках говорят так же — спокойно и без рисовки.

Фото: кремлин.ру | сайт.

Источник: ИА "Башинформ".