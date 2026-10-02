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Местные новости
2 Октября , 03:37

В Стерлитамаке женщина убила сожителя кухонным ножом

Присяжные в Стерлитамаке единодушно признали женщину виновной в убийстве сожителя. Об этом сообщили в прокуратуре Башкортостана.

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В Стерлитамаке женщина убила сожителя кухонным ножомВ Стерлитамаке женщина убила сожителя кухонным ножом
В Стерлитамаке женщина убила сожителя кухонным ножом

Её признали виновной по статье УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Суд установил: в марте 2026 года подсудимая, будучи пьяной, в квартире на проспекте Ленина в ходе ссоры нанесла сожителю не менее двух ударов кухонным ножом в грудь и спину. Через несколько недель мужчина скончался в больнице.

Гособвинение представило показания свидетелей, заключения экспертиз, протоколы осмотра и вещественные доказательства. Присяжные признали доказанным, что преступление совершила подсудимая.

С учётом позиции обвинения суд назначил ей 8 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: Скриншот видео | Пресс-служба прокуратуры РБ.

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