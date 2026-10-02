Они влюбились в Башкирию

Так сегодня в картинной галерее Стерлитамака открылась итоговая выставка II Всероссийского пленэра «Живая палитра Башкортостана». Пленэр был организован стерлитамакским предпринимателем и меценатом, идеологом проекта «Живая палитра Башкортостана» Рафаэлем Мифтаховым, АНО «Мир добрых дел» при поддержке Фонда грантов Главы РБ, Министерства культуры РБ, отдела культуры городского округа, сети развлекательных центров «Галактика» и Стерлитамакской картинной галереи — филиала БГХМ имени М. В. Нестерова.

Картинная галерея Стерлитамака на один день стала местом встречи творческих людей, влюблённых в изобразительное искусство, в природу, в мир, который их окружает. Пятнадцать профессиональных художников из разных регионов России благодаря уникальному проекту приехали в Башкортостан, чтобы познакомиться с его природой, историей, культурой и попытаться создать свой собственный художественный образ нашей республики.

Маршрут пленэра включил несколько природных локаций: художники смогли поработать в Стерлитамаке, Белорецком и Салаватском районах, посетив совершенно разные в природном отношении территории. Горы Южного Урала, леса, реки, сельские пейзажи, просёлочные дороги, деревенский быт — всё это отражено на трёхстах полотнах, представленных на выставке.

О том, как Стерлитамак стал одной из важнейших точек притяжения для мастеров живописи и графики из Пензы, Костромы, Вологды, Углича, Ростова Великого, Ярославля и других городов, как их объединила общая задача — увидеть Башкортостан и рассказать о нём и его красотах языком искусства, говорили на открытии выставки начальник отдела культуры городского округа Зуфар Зиннатуллин, директор картинной галереи Лилия Ахметова, организаторы проекта Рафаэль Мифтахов и художник-пленэрист Евгений Гололобов, собравший мастеров пленэра со всей страны. Своими впечатлениями поделились со зрителями участники проекта — заслуженный художник России Ирина Рыбакова, выпускник Академии художеств имени Репина Дмитрий Кузнецов, замечательные живописцы Дмитрий Сысоев, Андрей Шамаев, Ильдар Акжигитов, Максим Михаленя, супруги Владимир Пентюх и Наталья Непьянова, Анатолий Новгородов, акварелист Михаил Ефремов. В пленэре принимали участие и башкирские художники — Ралиф Ахметшин, Резяб Вакилов и самый молодой художник проекта Андрей Забатыгин, а также уроженец Набережных Челнов, ныне живущий и работающий в Стерлитамаке Алексей Чёрный.

Представители разных поколений и художественных школ, участники пленэра смогли взглянуть на нашу республику глазами настоящих творцов, передав в своих работах множество состояний, рассказав художественным языком десятки историй и, по их собственному признанию, навсегда полюбивших прекрасный и гостеприимный край — Башкортостан.

Подробности — в одном из ближайших номеров нашей газеты.



Фото Сергея Крамскова.