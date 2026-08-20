В Башкирии вычислили базу телефонных аферистов

Сотрудники бюро специальных технических мероприятий МВД и регионального УФСБ задержали одного из ключевых участников схемы — 19-летнего жителя Пермского края. Именно на его оборудовании держалась работа всей преступной сети.

При обыске у молодого человека изъяли около 450 сим-карт и специальную технику для подмены номеров. С их помощью мошенники совершали массовые обзвоны граждан по всей России, представляясь сотрудниками банков и госструктур, и выманивали деньги.

Кроме того, в феврале фигурант купил виртуальную карту на подставное лицо, чтобы скрывать следы хищений.

Задержанный заключён под стражу, дал признательные показания. Возбуждены уголовные дела. Операция по поиску остальных участников схемы продолжается.

Источник, фото и видео: МВД по РБ.