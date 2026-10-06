В Стерлитамаке стартовал отопительный сезон

Об этом сообщил глава администрации города Эмиль Шаймарданов.

В первую очередь тепло подаётся в социальные учреждения — детские сады и школы. В жилищный фонд отопление начали подавать с 5 октября на основании поданных заявок.

«Город начал подачу тепла, но это не происходит сиюминутно по объективным причинам», — пояснил Эмиль Шаймарданов.

Он отметил, что запуск системы отопления — технологически сложный процесс. Теплоноситель поступает в дома поэтапно, специалисты проверяют работу внутридомовых систем и регулируют параметры подачи. В процессе могут выявляться технические неисправности: завоздушивание, необходимость балансировки, локальные неполадки на отдельных участках. Все проблемы отрабатывают управляющие организации и теплоснабжающие предприятия.

Глава администрации попросил жителей отнестись с пониманием. «Если в вашем доме отопление ещё не появилось, это не означает, что о доме забыли. Работы идут, заявки принимаются и отрабатываются в рабочем порядке», — подчеркнул он.

Главная задача — обеспечить стабильную и качественную работу системы отопления во всех домах города. Специалисты продолжают работу, чтобы тепло пришло в каждый дом в кратчайшие сроки.

Источник: страница ВК Эмиля Шаймарданова.

Фото: Мария Выблова.