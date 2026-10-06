В Башкирию идёт очередное потепление

Сегодня днём без существенных осадков. Ветер западный и юго-западный, умеренный, на востоке порывистый. Днём +8…+13°.

В среду, 7 октября, ночью без существенных осадков, днём временами дожди. Ветер юго-западный и южный, умеренный, днём местами порывы до сильного. Ночью −2…+3°, днём +7…+12°.

В четверг, 8 октября, ночью небольшие дожди, на востоке — до умеренных, днём местами небольшие дожди. Ветер западный и северо-западный, умеренный, ночью местами порывы до сильного. Ночью 0…+5°, днём +9…+14°.

По данным Башгидрометцентра.

Фото: Розалия Хисаева.