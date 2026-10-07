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Происшествия
7 Октября , 06:54

Лжекоммунальщики в Стерлитамаке: как не стать жертвой обмана

В Стерлитамаке участились случаи обмана граждан: злоумышленники представляются сотрудниками газовой службы, электриками, специалистами по вентиляции и другими представителями коммунальных организаций.

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Лжекоммунальщики в Стерлитамаке: как не стать жертвой обманаЛжекоммунальщики в Стерлитамаке: как не стать жертвой обмана
Лжекоммунальщики в Стерлитамаке: как не стать жертвой обмана

Так, недавно в полицию обратилась пожилая жительница города: она впустила в квартиру женщину, которая назвалась сотрудницей газовой службы. Доверившись незнакомке, пенсионерка отдала ей около 42 тысяч рублей. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Полиция обращается к жителям города — особенно к пожилым людям — с настоятельной просьбой проявлять максимальную осторожность. Не открывайте дверь незнакомцам, даже если они уверенно называют себя представителями коммунальных служб.

Как действовать, если к вам пришли «для проверки» оборудования или счётчиков:

  • Попросите гостя предъявить служебное удостоверение и иные документы, подтверждающие его полномочия.
  • Обратите внимание на спецодежду и другие признаки принадлежности к организации — например, фирменные нашивки, бейджи, рабочий транспорт поблизости.
  • Ни в коем случае не передавайте посторонним деньги, банковские карты или личные документы.
  • Не соглашайтесь на покупку, установку оборудования или платные работы, если не заказывали их заранее.
  • Если есть хоть малейшие сомнения — не открывайте дверь. Позвоните напрямую в организацию по официальному номеру (его можно найти на сайте компании или в квитанции) и уточните, направляли ли к вам специалиста.
  • При подозрительном поведении, настойчивых требованиях впустить в квартиру или отдать деньги — сразу звоните в полицию по номеру 02 или 102.

Помните: уверенный тон и правдоподобная легенда не доказывают, что перед вами настоящий сотрудник. Внешность и манеры не являются подтверждением полномочий.

Расскажите об этой угрозе своим пожилым родственникам, соседям и знакомым — именно они чаще всего становятся жертвами подобных афер.

Будьте бдительны: не пускайте в дом незнакомых людей без тщательной проверки!

По информации УМВД по г. Стерлитамаку и администрации Стерлитамака

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