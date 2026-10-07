Лжекоммунальщики в Стерлитамаке: как не стать жертвой обмана

Так, недавно в полицию обратилась пожилая жительница города: она впустила в квартиру женщину, которая назвалась сотрудницей газовой службы. Доверившись незнакомке, пенсионерка отдала ей около 42 тысяч рублей. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Полиция обращается к жителям города — особенно к пожилым людям — с настоятельной просьбой проявлять максимальную осторожность. Не открывайте дверь незнакомцам, даже если они уверенно называют себя представителями коммунальных служб.

Как действовать, если к вам пришли «для проверки» оборудования или счётчиков:

Попросите гостя предъявить служебное удостоверение и иные документы, подтверждающие его полномочия.

Обратите внимание на спецодежду и другие признаки принадлежности к организации — например, фирменные нашивки, бейджи, рабочий транспорт поблизости.

Ни в коем случае не передавайте посторонним деньги, банковские карты или личные документы.

Не соглашайтесь на покупку, установку оборудования или платные работы, если не заказывали их заранее.

Если есть хоть малейшие сомнения — не открывайте дверь. Позвоните напрямую в организацию по официальному номеру (его можно найти на сайте компании или в квитанции) и уточните, направляли ли к вам специалиста.

При подозрительном поведении, настойчивых требованиях впустить в квартиру или отдать деньги — сразу звоните в полицию по номеру 02 или 102.

Помните: уверенный тон и правдоподобная легенда не доказывают, что перед вами настоящий сотрудник. Внешность и манеры не являются подтверждением полномочий.

Расскажите об этой угрозе своим пожилым родственникам, соседям и знакомым — именно они чаще всего становятся жертвами подобных афер.

Будьте бдительны: не пускайте в дом незнакомых людей без тщательной проверки!

По информации УМВД по г. Стерлитамаку и администрации Стерлитамака