Лжекоммунальщики в Стерлитамаке: как не стать жертвой обмана

Так, недавно в полицию обратилась пожилая жительница города: она впустила в квартиру женщину, которая назвалась сотрудницей газовой службы. Доверившись незнакомке, пенсионерка отдала ей около 42 тысяч рублей. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
Полиция обращается к жителям города — особенно к пожилым людям — с настоятельной просьбой проявлять максимальную осторожность. Не открывайте дверь незнакомцам, даже если они уверенно называют себя представителями коммунальных служб.
Как действовать, если к вам пришли «для проверки» оборудования или счётчиков:
Помните: уверенный тон и правдоподобная легенда не доказывают, что перед вами настоящий сотрудник. Внешность и манеры не являются подтверждением полномочий.
Расскажите об этой угрозе своим пожилым родственникам, соседям и знакомым — именно они чаще всего становятся жертвами подобных афер.
Будьте бдительны: не пускайте в дом незнакомых людей без тщательной проверки!
По информации УМВД по г. Стерлитамаку и администрации Стерлитамака