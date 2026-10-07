Радий Хабиров поздравил Владимира Путина с днем рождения

Глава республики отметил, что Президент России неизменно уделяет внимание Башкортостану. Благодаря поддержке Владимира Владимировича в регионе возводятся значимые социальные и инфраструктурные объекты: обновляются школы, укрепляется база высшего образования и науки, появляются новые медучреждения и спортивные комплексы. Республика искренне признательна за эту всестороннюю помощь.

Радий Хабиров подчеркнул, что Башкортостан был и остаётся опорным регионом страны. Жители республики твёрдо поддерживают курс Президента. В нынешнее непростое время земляки достойно защищают Отечество, и вся республика вместе со всей страной трудится ради будущей Победы — в этом участвуют и люди, и предприятия, и весь потенциал региона.

При этом республика не снижает темпов социально‑экономического развития: продолжается выполнение социальных обязательств, ведётся работа по повышению благополучия семей — именно такие задачи ставит Глава государства, и Башкортостан намерен их последовательно реализовать.

В завершение Радий Хабиров от всей души пожелал Владимиру Владимировичу крепкого здоровья, долгих лет жизни, а также новых успехов и побед на благо России.

Источник и фото: канал Радия Хабирова / МАКС