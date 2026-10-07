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Политика
7 Октября , 07:09

Радий Хабиров поздравил Владимира Путина с днем рождения

От имени многонационального народа Башкортостана Радий Хабиров тепло поздравляет Владимира Владимировича Путина с днём рождения.

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Радий Хабиров поздравил Владимира Путина с днем рожденияРадий Хабиров поздравил Владимира Путина с днем рождения
Радий Хабиров поздравил Владимира Путина с днем рождения

Глава республики отметил, что Президент России неизменно уделяет внимание Башкортостану. Благодаря поддержке Владимира Владимировича в регионе возводятся значимые социальные и инфраструктурные объекты: обновляются школы, укрепляется база высшего образования и науки, появляются новые медучреждения и спортивные комплексы. Республика искренне признательна за эту всестороннюю помощь.

Радий Хабиров подчеркнул, что Башкортостан был и остаётся опорным регионом страны. Жители республики твёрдо поддерживают курс Президента. В нынешнее непростое время земляки достойно защищают Отечество, и вся республика вместе со всей страной трудится ради будущей Победы — в этом участвуют и люди, и предприятия, и весь потенциал региона.

При этом республика не снижает темпов социально‑экономического развития: продолжается выполнение социальных обязательств, ведётся работа по повышению благополучия семей — именно такие задачи ставит Глава государства, и Башкортостан намерен их последовательно реализовать.

В завершение Радий Хабиров от всей души пожелал Владимиру Владимировичу крепкого здоровья, долгих лет жизни, а также новых успехов и побед на благо России.

Источник и фото: канал Радия Хабирова / МАКС

Радий Хабиров поздравил Владимира Путина с днем рождения
Радий Хабиров поздравил Владимира Путина с днем рождения
Радий Хабиров поздравил Владимира Путина с днем рождения
Радий Хабиров поздравил Владимира Путина с днем рождения
Радий Хабиров поздравил Владимира Путина с днем рождения
Радий Хабиров поздравил Владимира Путина с днем рождения
Радий Хабиров поздравил Владимира Путина с днем рождения
Радий Хабиров поздравил Владимира Путина с днем рождения
Радий Хабиров поздравил Владимира Путина с днем рождения
Радий Хабиров поздравил Владимира Путина с днем рождения
Радий Хабиров поздравил Владимира Путина с днем рождения
Радий Хабиров поздравил Владимира Путина с днем рождения
Радий Хабиров поздравил Владимира Путина с днем рождения
Радий Хабиров поздравил Владимира Путина с днем рождения
Радий Хабиров поздравил Владимира Путина с днем рождения
Радий Хабиров поздравил Владимира Путина с днем рождения
Радий Хабиров поздравил Владимира Путина с днем рождения
Радий Хабиров поздравил Владимира Путина с днем рождения
Радий Хабиров поздравил Владимира Путина с днем рождения
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