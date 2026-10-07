Владимир Путин поддержал создание единой нейросети в сфере образования

Инициатором идеи стал Алексей Морозов, победитель конкурса «Учитель года — 2026», передаёт РИА Новости. Педагог предложил создать ИИ‑инструмент, обученный на базе утверждённых образовательных программ, учебников и проверенного контента: такой помощник мог бы существенно облегчить работу учителей — например, помогать в подготовке презентаций, медиаматериалов и цифровых приложений к урокам.

Президент назвал предложение верным и подчеркнул, что стране необходима единая платформа либо информационная сеть, которая интегрирует все обозначенные элементы. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство возьмёт реализацию этой инициативы в работу.

Источник: ИА «Башинформ»

Фото: Вести.ру