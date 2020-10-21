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75 лет Победы
Образование
Образование
21 Октября 2020, 17:25
В Башкортостане продолжается прием заявок на студенческую олимпиаду «Я – профессионал»
Образование
19 Октября 2020, 16:36
Студенты и преподаватели УГНТУ получили стипендии и сертификаты от ПАО «Транснефть»
Образование
14 Октября 2020, 22:35
Опубликованы проекты расписаний ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на 2021 год
Образование
23 Сентября 2020, 20:00
Как работают электронные сертификаты на дополнительное образование детей
Образование
3 Сентября 2020, 20:50
Учебный календарь на 2020/2021 год
Образование
31 Августа 2020, 14:05
Дворец пионеров и школьников открывает двери для вас
Образование
31 Августа 2020, 12:53
Что изменится для школьников и студентов в новом учебном году?
Образование
29 Августа 2020, 12:03
Министерство образования анонсировало брифинг
Образование
15 Мая 2020, 11:44
В Башкирии объявлен конкурс на присуждение премий лучшим учителям
Образование
29 Февраля 2020, 22:15
В школах Башкирии планируют обучать всех детей плаванию, шахматам и основам борьбы
Образование
31 Января 2020, 11:28
В Башкирии 1 февраля откроется электронная запись в первый класс
Образование
28 Января 2020, 21:55
В Башкирии учителям планируют платить по 50 тысяч рублей за подготовку стобалльников
Образование
22 Января 2020, 12:06
Шесть причин получать высшее образование в Башкирии
Образование
13 Января 2020, 00:47
В школьных аттестатах появятся новые отметки по физкультуре, музыке и рисованию
Образование
11 Декабря 2019, 15:50
Во втором городе Башкирии стартовал конкурс «Педагог года- 2020»
Образование
6 Декабря 2019, 12:50
Будущее начинается сегодня
Образование
14 Ноября 2019, 12:15
Директор СФ УГНТУ – о синтезе науки и образования
Образование
22 Октября 2019, 12:26
Школьник инкубатор собрал и запрограммировал
Образование
2 Сентября 2019, 14:41
Первый звонок в 21 школе!
Образование
2 Сентября 2019, 14:25
В Стерлитамаке в школе 21 первый урок в новом учебном году провели ветераны Афганистана: Владимир Сергеевич Егороа и Хамидулла Хафизович Галеев. Урок посвящён теме мужества и победе.
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14 Июля , 11:01
В Башкирии ремонтируются дороги
12 Июля , 22:04
Почтили память погибших ребят
13 Июля , 14:32
Жителей Республики Башкортостан проинформировали о передвижении воинских колонн
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