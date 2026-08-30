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Образование

Образование
30 Августа , 10:30
Школьные оценки – в новом мобильном приложении
Образование
24 Августа , 04:47
С 1 сентября школы Башкирии присоединятся к «Московской электронной школе»
Образование
21 Августа , 14:12
Пленарное заседание Республиканского августовского совещания по образованию
Образование
21 Августа , 10:50
Школы Башкирии получили новые автобусы для перевозки учащихся
Образование
21 Августа , 06:34
В Башкирии строят новый математический лицей для талантливых школьников
Образование
13 Августа , 05:22
Образование как старт для будущей карьеры
Образование
3 Августа , 10:52
В школах России с 1 сентября усилят региональный компонент профориентации
Образование
31 Июля , 05:51
С 1 августа стобалльники ЕГЭ могут подать заявку на премию Главы Башкирии
Образование
30 Июля , 06:50
День знаний в Башкирии пройдет под знаком Года единства народов
Образование
29 Июля , 03:45
В Стерлитамаке стартует акция «Вместе в школу»
Образование
24 Июля , 06:17
Приём в вузы Башкирии выходит на финишную прямую
Образование
18 Июля , 07:10
В Башкортостане 100 детей получили помощь к школе
Образование
15 Июля , 09:41
Минобрнауки озвучило новые правила приёмной кампании-2026
Образование
13 Июля , 06:49
Для студентов вузов всех направлений введут четыре обязательных предмета
Образование
9 Июля , 11:34
Открой двери в профессию
Образование
9 Июля , 09:35
Стало известно, когда будут каникулы в 2026/2027 учебном году
Образование
23 Июня , 06:48
Владимир Путин учредил премию за вклад в развитие русского языка
Образование
23 Мая , 09:55
Новинки в образовании
Образование
12 Мая , 04:18
Конкурс как урок: учимся друг у друга
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1 Мая , 12:45
Региональная школа от «Калейдоскопа детства»
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31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
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