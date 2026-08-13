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Образование
13 Августа , 05:22

Образование как старт для будущей карьеры

Стерлитамак — город с глубоким историческим наследием и мощной промышленной базой. На юге Башкортостана уже свыше 85 лет работает Стерлитамакский филиал Уфимского университета науки и технологий (СФ УУНиТ) — и его роль выходит далеко за рамки выдачи дипломов. Вуз создаёт особую экосистему: здесь зарождаются перспективные идеи, а студенты ещё в годы учёбы начинают менять свою профессиональную траекторию.

Образование как старт для будущей карьерыОбразование как старт для будущей карьеры
Образование как старт для будущей карьеры

Выбирая СФ УУНиТ, абитуриент инвестирует не только в образование, но и в своё будущее в регионе: он получает шанс наработать практические навыки, установить контакты с потенциальными работодателями и стать востребованным специалистом в республике — без необходимости уезжать в другие регионы.

Непрерывное образование: от колледжа до аспирантуры

Одно из главных преимуществ филиала — уникальная образовательная вертикаль. СФ УУНиТ — единственный вуз в южной части республики, где реализована сквозная система подготовки: она охватывает все уровни — от среднего профессионального образования до аспирантуры. Студент может начать путь в колледже, освоить прикладную профессию, а затем продолжить обучение в университете без сдачи ЕГЭ.

В вузе готовят специалистов не только по традиционным направлениям (педагогика, юриспруденция, экономика), но и по востребованным в регионе профилям — например, «Организация оперативного реагирования в ЧС» и «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Эти программы ориентированы на реальные потребности рынка: предприятия уже заранее заинтересованы в выпускниках.

Практика и партнёрство с бизнесом

Тесные связи с работодателями — ещё один ключевой элемент подготовки. Студенты проходят практику на крупных предприятиях: АО «Башкирская содовая компания», ООО «Газпром нефтехим Салават», АО «ПОЛИЭФ», НПО «Станкостроение». Совместно с компанией «СТАН» открыт специализированный Учебный центр — он готовит кадры для станкостроения как для студентов вуза, так и для учащихся колледжа.

Кроме того, студенты получают опыт в администрациях, судах, банках и школах — это позволяет им ещё во время учёбы выстраивать профессиональные связи и понимать специфику будущей работы.

Стартапы и проектная деятельность

Университет активно поддерживает предпринимательские инициативы. В 2025–2026 учебном году десятки студентов стали победителями конкурса «Студенческий стартап» и получили гранты по 1 миллиону рублей на реализацию своих идей. Среди проектов — мобильные приложения для экскурсионных сервисов, VR/AR‑разработки, системы для беспилотников и платформы на базе искусственного интеллекта.

Дополнительной площадкой для развития проектных навыков служит программа «Сириус.Лето: начни свой проект». СФ УУНиТ выступает в роли заказчика и наставника: школьники и студенты под руководством опытных учёных решают реальные научные и бизнес‑задачи. Такой подход помогает сформировать компетенции, которые особенно ценятся работодателями: умение превращать знания в практически применимые продукты.

Как отмечает директор СФ УУНиТ Игорь Сыров, студенты не просто усваивают теорию — они учатся применять её на практике, создавая технологические решения, востребованные на рынке.

Выпускники, меняющие регион

О качестве подготовки лучше всего говорят карьерные траектории выпускников. Успешные истории студентов — самая убедительная рекомендация вузу. Среди известных выпускников СФ УУНиТ:

  • Эмиль Шаймарданов — глава администрации Стерлитамака;
  • Илья Талачев и Ильшат Кутлушин — руководители профильных отделов администрации города;
  • Станислав Пантелеев и Андрей Паничев — в ноябре 2025 года возглавили РСУ ДОР и троллейбусное управление соответственно;
  • Аниса Тагирова — поэтесса;
  • Фануза Надршина — учёный‑фольклорист;
  • Тамара Тансыккужина — чемпионка мира по шашкам, заместитель председателя Госсобрания Башкирии;
  • а также множество предпринимателей, развивающих бизнес в республике.

Эти примеры подтверждают: вуз готовит управленцев и профессионалов, которые остаются в регионе и вносят вклад в его развитие.

Инфраструктура для полноценной студенческой жизни

Образовательный процесс подкреплён развитой материально‑технической базой. В распоряжении филиала — 8 учебных корпусов, 39 компьютерных аудиторий, оснащённых современным мультимедийным оборудованием. Для иногородних студентов работают три благоустроенных общежития.

Для спорта, творчества и научного досуга доступны спортивный комплекс, тренажёрные и актовые залы. Особую ценность представляют уникальные пространства: Музей культуры и быта народов республики, Музей вычислительной техники и первый в Башкортостане «Виртуальный археологический тур».

Стратегическая роль вуза в развитии республики

По словам ректора УУНиТ Вадима Захарова, СФ УУНиТ — важное звено в формировании кадрового и интеллектуального потенциала Башкортостана. Принцип «образования через всю жизнь» позволяет талантливой молодёжи из южных районов республики получать фундаментальную подготовку, не покидая родного региона.

Интеграция студентов в реальный сектор экономики начинается задолго до выпуска: практика на ведущих предприятиях, грантовая поддержка стартапов и работа над реальными проектами формируют не просто дипломированных специалистов, а готовых профессионалов — инженеров, управленцев, предпринимателей.

Тот факт, что выпускники филиала занимают руководящие должности в городе и востребованы в органах власти и на ключевых предприятиях, подтверждает высокий уровень подготовки и доверие к университету со стороны государства и бизнеса. В планах вуза — дальнейшее укрепление этих связей, развитие инфраструктуры и поддержка студенческих инициатив.

Источник: ИА «Башинформ»
Фото: пресс-служба СФ УУНиТ

Образование как старт для будущей карьеры
Образование как старт для будущей карьеры
Образование как старт для будущей карьеры
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