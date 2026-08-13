Образование как старт для будущей карьеры

Выбирая СФ УУНиТ, абитуриент инвестирует не только в образование, но и в своё будущее в регионе: он получает шанс наработать практические навыки, установить контакты с потенциальными работодателями и стать востребованным специалистом в республике — без необходимости уезжать в другие регионы.

Непрерывное образование: от колледжа до аспирантуры

Одно из главных преимуществ филиала — уникальная образовательная вертикаль. СФ УУНиТ — единственный вуз в южной части республики, где реализована сквозная система подготовки: она охватывает все уровни — от среднего профессионального образования до аспирантуры. Студент может начать путь в колледже, освоить прикладную профессию, а затем продолжить обучение в университете без сдачи ЕГЭ.

В вузе готовят специалистов не только по традиционным направлениям (педагогика, юриспруденция, экономика), но и по востребованным в регионе профилям — например, «Организация оперативного реагирования в ЧС» и «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Эти программы ориентированы на реальные потребности рынка: предприятия уже заранее заинтересованы в выпускниках.

Практика и партнёрство с бизнесом

Тесные связи с работодателями — ещё один ключевой элемент подготовки. Студенты проходят практику на крупных предприятиях: АО «Башкирская содовая компания», ООО «Газпром нефтехим Салават», АО «ПОЛИЭФ», НПО «Станкостроение». Совместно с компанией «СТАН» открыт специализированный Учебный центр — он готовит кадры для станкостроения как для студентов вуза, так и для учащихся колледжа.

Кроме того, студенты получают опыт в администрациях, судах, банках и школах — это позволяет им ещё во время учёбы выстраивать профессиональные связи и понимать специфику будущей работы.

Стартапы и проектная деятельность

Университет активно поддерживает предпринимательские инициативы. В 2025–2026 учебном году десятки студентов стали победителями конкурса «Студенческий стартап» и получили гранты по 1 миллиону рублей на реализацию своих идей. Среди проектов — мобильные приложения для экскурсионных сервисов, VR/AR‑разработки, системы для беспилотников и платформы на базе искусственного интеллекта.

Дополнительной площадкой для развития проектных навыков служит программа «Сириус.Лето: начни свой проект». СФ УУНиТ выступает в роли заказчика и наставника: школьники и студенты под руководством опытных учёных решают реальные научные и бизнес‑задачи. Такой подход помогает сформировать компетенции, которые особенно ценятся работодателями: умение превращать знания в практически применимые продукты.

Как отмечает директор СФ УУНиТ Игорь Сыров, студенты не просто усваивают теорию — они учатся применять её на практике, создавая технологические решения, востребованные на рынке.

Выпускники, меняющие регион

О качестве подготовки лучше всего говорят карьерные траектории выпускников. Успешные истории студентов — самая убедительная рекомендация вузу. Среди известных выпускников СФ УУНиТ:

Эмиль Шаймарданов — глава администрации Стерлитамака;

Илья Талачев и Ильшат Кутлушин — руководители профильных отделов администрации города;

Станислав Пантелеев и Андрей Паничев — в ноябре 2025 года возглавили РСУ ДОР и троллейбусное управление соответственно;

Аниса Тагирова — поэтесса;

Фануза Надршина — учёный‑фольклорист;

Тамара Тансыккужина — чемпионка мира по шашкам, заместитель председателя Госсобрания Башкирии;

а также множество предпринимателей, развивающих бизнес в республике.

Эти примеры подтверждают: вуз готовит управленцев и профессионалов, которые остаются в регионе и вносят вклад в его развитие.

Инфраструктура для полноценной студенческой жизни

Образовательный процесс подкреплён развитой материально‑технической базой. В распоряжении филиала — 8 учебных корпусов, 39 компьютерных аудиторий, оснащённых современным мультимедийным оборудованием. Для иногородних студентов работают три благоустроенных общежития.

Для спорта, творчества и научного досуга доступны спортивный комплекс, тренажёрные и актовые залы. Особую ценность представляют уникальные пространства: Музей культуры и быта народов республики, Музей вычислительной техники и первый в Башкортостане «Виртуальный археологический тур».

Стратегическая роль вуза в развитии республики

По словам ректора УУНиТ Вадима Захарова, СФ УУНиТ — важное звено в формировании кадрового и интеллектуального потенциала Башкортостана. Принцип «образования через всю жизнь» позволяет талантливой молодёжи из южных районов республики получать фундаментальную подготовку, не покидая родного региона.

Интеграция студентов в реальный сектор экономики начинается задолго до выпуска: практика на ведущих предприятиях, грантовая поддержка стартапов и работа над реальными проектами формируют не просто дипломированных специалистов, а готовых профессионалов — инженеров, управленцев, предпринимателей.

Тот факт, что выпускники филиала занимают руководящие должности в городе и востребованы в органах власти и на ключевых предприятиях, подтверждает высокий уровень подготовки и доверие к университету со стороны государства и бизнеса. В планах вуза — дальнейшее укрепление этих связей, развитие инфраструктуры и поддержка студенческих инициатив.

Источник: ИА «Башинформ»

Фото: пресс-служба СФ УУНиТ