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Местные новости
18 Сентября , 06:27

Инспекторы ПДН побеседовали со студентами стерлитамакского колледжа

В Стерлитамаке инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую встречу со студентами межотраслевого колледжа.

Инспекторы ПДН побеседовали со студентами стерлитамакского колледжаИнспекторы ПДН побеседовали со студентами стерлитамакского колледжа
Инспекторы ПДН побеседовали со студентами стерлитамакского колледжа

В ходе беседы полицейские осветили ряд важных тем. Студентам рассказали об административной и уголовной ответственности: объяснили, что даже поступки, кажущиеся безобидными шалостями, могут повлечь за собой наказание. Особое внимание уделили теме мошенничества — разъяснили, как выявлять признаки обмана, не поддаваться на уловки незнакомцев и защищать свои финансы. Также обсудили правила поведения в общественных местах: какие нормы стоит соблюдать, чтобы не провоцировать конфликты и избегать неприятных ситуаций.

Правоохранители особо подчеркнули, что незнание закона не освобождает от ответственности. Понимание правовых норм позволяет своевременно оценивать риски, не становиться жертвой провокаций и уберегать себя от негативных последствий.

Кроме того, студентам дали рекомендации по обеспечению личной безопасности в цифровой и финансовой сфере. В частности, посоветовали не передавать никому конфиденциальные данные, внимательно проверять отправителей сообщений и достоверность информации, а также избегать переходов по подозрительным ссылкам. Если возникают сомнения, лучше связаться с организацией или близким человеком через надёжный, проверенный канал связи.

Формат встречи был интерактивным — студенты активно задавали вопросы и получали от полицейских конкретные, практичные советы.

В завершение беседы сотрудники полиции напомнили, что при возникновении угрозы безопасности нужно сразу обращаться за помощью, в том числе по единому номеру экстренных служб — 112.

Главный посыл встречи: важно быть ответственным, соблюдать закон и внимательно относиться к собственной безопасности.

По информации МВД по РБ

Инспекторы ПДН побеседовали со студентами стерлитамакского колледжа
Инспекторы ПДН побеседовали со студентами стерлитамакского колледжа
Инспекторы ПДН побеседовали со студентами стерлитамакского колледжа
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