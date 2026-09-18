Инспекторы ПДН побеседовали со студентами стерлитамакского колледжа

В ходе беседы полицейские осветили ряд важных тем. Студентам рассказали об административной и уголовной ответственности: объяснили, что даже поступки, кажущиеся безобидными шалостями, могут повлечь за собой наказание. Особое внимание уделили теме мошенничества — разъяснили, как выявлять признаки обмана, не поддаваться на уловки незнакомцев и защищать свои финансы. Также обсудили правила поведения в общественных местах: какие нормы стоит соблюдать, чтобы не провоцировать конфликты и избегать неприятных ситуаций.

Правоохранители особо подчеркнули, что незнание закона не освобождает от ответственности. Понимание правовых норм позволяет своевременно оценивать риски, не становиться жертвой провокаций и уберегать себя от негативных последствий.

Кроме того, студентам дали рекомендации по обеспечению личной безопасности в цифровой и финансовой сфере. В частности, посоветовали не передавать никому конфиденциальные данные, внимательно проверять отправителей сообщений и достоверность информации, а также избегать переходов по подозрительным ссылкам. Если возникают сомнения, лучше связаться с организацией или близким человеком через надёжный, проверенный канал связи.

Формат встречи был интерактивным — студенты активно задавали вопросы и получали от полицейских конкретные, практичные советы.

В завершение беседы сотрудники полиции напомнили, что при возникновении угрозы безопасности нужно сразу обращаться за помощью, в том числе по единому номеру экстренных служб — 112.

Главный посыл встречи: важно быть ответственным, соблюдать закон и внимательно относиться к собственной безопасности.

По информации МВД по РБ