В Башкирии в дни выборов пройдет традиционная акция «Рахмат»

Как пояснил Ринат Хабиров, директор спортивно-патриотического центра «Алга-Патриот», «Рахмат» — многолетняя общественная инициатива, которая призвана выразить благодарность жителям республики. Её суть проста: на избирательных участках волонтёры будут раздавать специальные купоны, по которым можно получить скидки у партнёров акции. Раньше участникам вручали браслеты, теперь — двусторонние купоны с QR-кодом.

Купон многоразовый, не требует регистрации и предоставления личных данных. Достаточно отсканировать QR-код — он ведёт на сайт рахмат2026.рф, где размещён полный список партнёров с возможностью фильтрации по населённому пункту. При этом сама скидка предоставляется только при предъявлении бумажного купона.

К акции уже присоединились свыше тысячи торговых точек и более шестисот предпринимателей. Как рассказал Тимур Нигматуллин из Башкирской торговой ассоциации, среди партнёров — магазины, кафе и рестораны, детские центры, фитнес-клубы, автосалоны, парикмахерские. Размер скидок достигает 50 %: например, где-то можно получить скидку на чашку кофе, а где-то — на курс маникюра.

Раздавать купоны будут волонтёры (в основном молодые люди и студенты) на избирательных участках все три дня акции. Особое внимание уделят пожилым людям. При этом участие в акции не привязано ни к факту голосования, ни к возрасту: купон дадут любому, кто подойдёт к волонтёру, в том числе ребёнку.

Представитель сети магазинов «Байрам» Эльвира Валиева подтвердила, что купоны действуют по принципу «на предъявителя»: скидку сможет получить тот, кто физически предъявит купон. Срок действия скидок — с 18 по 20 сентября включительно. При этом Эльвира Валиева напомнила о человеческом факторе: кассир может не сразу вспомнить об акции или не до конца разобраться в условиях, поэтому любые вопросы стоит решать спокойно и уважительно.

Организаторы предупреждают о возможных мошенниках: если кто-то звонит, представляется организатором акции и запрашивает личные данные или коды из СМС — ничего передавать не нужно, такие действия не предусмотрены форматом акции.

Предприниматели ещё могут присоединиться к акции — заявки принимают до 18 сентября. Для этого нужно написать в личные сообщения страницы «Алга-Патриот» во «ВКонтакте».

На сайте рахмат2026.рф в ближайшее время появится форма обратной связи. Через неё можно будет задать вопрос администратору через страницу «Алга-Патриот». При необходимости к решению ситуаций будут подключать юристов и оперативно взаимодействовать с партнёрами, чтобы не просто принять обращение, а реально помочь в разрешении проблемы.

Источник и фото: ИА «Башинформ»