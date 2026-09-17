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Местные новости
17 Сентября , 03:48

Ветеранам Стерлитамака вручили награды к юбилею города

В Стерлитамаке прошла церемония вручения наград ветеранам, приуроченная к юбилею города. Глава администрации Эмиль Шаймарданов поблагодарил их за вклад в развитие Стерлитамака.

Ветеранам Стерлитамака вручили награды к юбилею городаВетеранам Стерлитамака вручили награды к юбилею города
Ветеранам Стерлитамака вручили награды к юбилею города

«Искренне поблагодарил наших уважаемых ветеранов за любовь к родному городу, за чувство ответственности. И за то, что до сих пор они помогают развивать город и делать его лучше, — отметил он. — Благодаря вам сохраняются наши традиции и история, передаётся ваш бесценный опыт».

Глава администрации пожелал ветеранам крепкого здоровья, благополучия и душевного тепла, а также поблагодарил за всё, что они сделали и продолжают делать для будущего Стерлитамака.

Источник и фото: страница ВК Эмиля Шаймарданова.

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