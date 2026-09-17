Ветеранам Стерлитамака вручили награды к юбилею города

«Искренне поблагодарил наших уважаемых ветеранов за любовь к родному городу, за чувство ответственности. И за то, что до сих пор они помогают развивать город и делать его лучше, — отметил он. — Благодаря вам сохраняются наши традиции и история, передаётся ваш бесценный опыт».

Глава администрации пожелал ветеранам крепкого здоровья, благополучия и душевного тепла, а также поблагодарил за всё, что они сделали и продолжают делать для будущего Стерлитамака.

Источник и фото: страница ВК Эмиля Шаймарданова.