Синоптики рассказали, какая погода ждёт Башкирию в ближайшие дни

Сегодня, 17 сентября, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, умеренный, местами порывы до сильного. Днём температура составит +15…+20°.

В пятницу, 18 сентября, существенных осадков не ожидается, лишь ночью в восточных районах возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный и северный, умеренный. Ночью +4…+9°, днём +15…+20°.

В субботу, 19 сентября, также без существенных осадков. Ветер северо-западный и северный, умеренный. Ночью +2…+7°, днём воздух прогреется до +17…+22°.

По данным Башгидрометцентра.

Фото: Фануза Салямова.