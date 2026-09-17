Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами в Госдуму

Перед предстоящими выборами президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны. Глава государства призвал россиян подойти к участию в голосовании осознанно и ответственно.

В своём обращении президент подчеркнул значимость гражданского долга: «Мы знаем, за что сражается Россия и в чём долг каждого её гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Её приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за её будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдёт в Год единства народов России, — это тоже ответственность, вклад в укрепление страны.

Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами — миллионы людей, что мы — сплочённый народ, объединённый общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине. Это докажет, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно‑политическую систему».

Владимир Путин отметил, что итоги голосования определят состав политических сил в парламенте и регионах. По словам президента, большинство голосов должны получить наиболее достойные кандидаты — настоящие патриоты своей страны.

«Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать её развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу», — заключил глава государства.

Источник: ИА «Башинформ»

Фото: Вести.ру