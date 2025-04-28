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Политика

Политика
23 Августа , 04:21
Путин назвал предложения киевского режима «экзотическими и неприемлемыми»
Политика
28 Апреля 2025, 03:42
В мае в России вступают в силу новые законы
Политика
20 Января 2023, 12:02
Башкортостан готов запустить весной прямые рейсы из Уфы в Минск
Политика
19 Января 2023, 10:20
Глава Башкортостана возглавил делегацию республики в Беларусь
Политика
14 Января 2023, 14:15
Политологи оценили визит Путина в Башкортостан
Политика
12 Августа 2022, 05:54
Радий Хабиров рассказал, как в Башкирии проходит транспортная реформа
Политика
11 Октября 2021, 10:36
Башкирия встречает делегацию из Казахстана
Политика
13 Сентября 2021, 12:48
Владимир Путин подписал поручения по итогам съезда «Единой России»
Политика
12 Сентября 2021, 09:09
Стерлитамаку 255 лет
Политика
12 Сентября 2021, 07:16
В Башкирии продолжают благоустраивать дворовые территории
Политика
7 Сентября 2021, 06:23
Видеообращение к участникам Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге
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