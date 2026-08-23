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Политика
23 Августа , 04:21

Путин назвал предложения киевского режима «экзотическими и неприемлемыми»

В интервью журналисту Павлу Зарубину президент России Владимир Путин охарактеризовал предложения Киева по урегулированию конфликта как «экзотические» и неприемлемые для РФ — об этом сообщает ТАСС.

Путин назвал предложения киевского режима «экзотическими и неприемлемыми»Путин назвал предложения киевского режима «экзотическими и неприемлемыми»
Путин назвал предложения киевского режима «экзотическими и неприемлемыми»

При этом глава государства подчеркнул, что Москва открыта для мирного диалога, но только если он будет строиться с учётом реальной ситуации на местах.

Путин расценил как авантюру планы Украины добиться поражения России в течение 40 дней за счёт атак ракетами и беспилотниками. По словам президента, такие удары не привели к какому‑либо перелому в ходе противостояния.

Президент также отметил, что в ответ на обстрелы гражданских объектов со стороны ВСУ Россия значительно усилила удары по украинским предприятиям — и эти ответные действия отличаются гораздо большей разрушительной силой.

По данным Путина, российские подразделения увеличили темпы наступления и последовательно выполняют задачи в рамках специальной военной операции.

Кроме того, президент заявил, что попытки противника запугать граждан России и помешать проведению выборов не достигнут цели.

Источник и фото: ИА «Башинформ»

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