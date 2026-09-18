В Стерлитамак забрел лось

Местные жители сообщили в соцсетях о появлении лесного гостя — лося, который поедал листья на деревьях возле спорткомплекса.

Отметим, что сохатые выходят к людям в Стерлитамаке не впервые. В прошлом году животное видели в микрорайоне по улице Дружбы, 35. Тогда на место выезжали специалисты минэкологии.

Эксперты напоминают: осенью такие встречи становятся вероятнее, так как у лосей начинается гон, и животные активнее перемещаются в поисках пары. Молодые особи тоже могут уходить с привычной территории и оказываться рядом с городом.

При встрече с дикими животными не приближайтесь к ним, избегайте контакта, не кормите и не пытайтесь напугать или прогнать лосёнка. Не делайте резких движений и не создавайте громких звуков, а также немедленно сообщите о происшествии в компетентные органы.

Фото: Мирон Доровских | архив ИА «Башинформ».

Источник: ИА "Башинформ".