Дополнительный период ЕГЭ стартовал в Башкирии

По данным на текущий момент, в дополнительном периоде ЕГЭ планируют участвовать порядка 6 тысяч человек по всей стране. Среди них примерно 2 тысячи будут сдавать русский язык, свыше 5 тысяч — математику базового уровня.

График экзаменов предусматривает несколько этапов: русский язык выпускники сдают 4 сентября, математику базового уровня — 8 сентября. Резервный день для обоих предметов назначен на 25 сентября.

Для проведения экзаменов в дополнительный период по стране развёрнуто 295 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). В работе задействованы порядка 6,4 тысячи организаторов и свыше 400 наблюдателей. Экзамены проходят в 82 регионах России, а также в российских образовательных организациях за рубежом.

Стоит напомнить, что основной этап экзаменационной кампании принёс заметные успехи. Так, по информации Минпросвещения Башкирии, в 2026 году выпускники республики показали рекордные результаты: 210 работ были оценены на максимальные 100 баллов. Это существенно выше показателей прошлых лет: годом ранее стобалльных работ было 159, а в 2023 году — лишь 82.

Особенно заметный рост наблюдается по естественно‑научным дисциплинам. Количество стобалльников по физике увеличилось с 36 до 69 человек, по профильной математике — с 10 до 21, по биологии — с 3 до 12.

Кроме того, вдвое выросло число мультибалльников — учеников, получивших 100 баллов сразу по двум предметам. В этом году таких выпускников 11, тогда как в прошлом году их было только 5.

Источник и фото: ИА «Башинформ»