С 1 сентября школы Башкирии присоединятся к «Московской электронной школе»

«Московская электронная школа» — это бесплатная платформа, объединяющая учителей, учащихся и их родителей. Проект стартовал в 2016 году в столичных государственных школах, а сейчас его сервисы используют в шести регионах России: в Калужской, Московской и Тюменской областях, в Татарстане и Дагестане, а также в Ямало‑Ненецком автономном округе. В новом учебном году к МЭШ присоединятся ещё пять субъектов РФ — Башкортостан, Карелия, Вологодская, Мурманская и Тверская области.

Доступ к платформе возможен через сайт (https://vk.cc/73LkW3) или мобильное приложение «Дневник МЭШ» (https://school.mos.ru/). Для авторизации требуется подтверждённая учётная запись на Госуслугах.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в предстоящем учебном году сервисами МЭШ будут пользоваться 4,7 миллиона школьников по всей стране. Он подчеркнул, что право на качественное образование должно быть доступно каждому ребёнку вне зависимости от места проживания. Сейчас платформа охватывает более 4,3 тысячи школ и 4,8 миллиона участников образовательного процесса; в ближайшее время к ней подключатся ещё 2,3 тысячи школ, а число пользователей увеличится более чем на 2,2 миллиона человек.

Радий Хабиров сообщил, что большая часть школ Башкортостана перейдёт на МЭШ с 1 сентября, остальные — до конца 2026 года. Платформа поможет снизить бюрократическую нагрузку на педагогов, даст им возможность повышать квалификацию и использовать передовые методики. Родители смогут отслеживать успеваемость детей, оформлять документы онлайн и записывать школьников на дополнительные занятия. Ученики получат доступ к разнообразным образовательным программам и обширной библиотеке материалов, соответствующих федеральным стандартам.

Эльмира Белошицкая, учитель физики и заместитель директора по воспитательной работе лицея № 123 в Уфе, отметила удобство платформы: «МЭШ действительно делает учебный процесс прозрачнее и объединяет всех участников — педагогов, детей и родителей — в едином пространстве. Интерфейс продуман, мы уже освоили электронный журнал и конструктор уроков. Теперь не придётся вручную подсчитывать оценки или писать отчёты от руки — можно брать за основу готовые материалы из библиотеки. Мы продолжаем изучать возможности МЭШ и открывать для себя новые инструменты».

Автор: Эльвира Сафина