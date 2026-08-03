В школах России с 1 сентября усилят региональный компонент профориентации

Программа включает не менее восьми занятий. На них школьникам расскажут об экономике региона, ключевых предприятиях, востребованных профессиях и возможных карьерных путях. До внедрения в общероссийском масштабе программа прошла апробацию в 75 субъектах страны.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул важность такой профориентационной работы: «Сейчас знакомство школьников с профессиями — обязательный элемент образования. Наша задача — не просто перечислить специальности, а показать ребятам реальные перспективы: где учиться, как развиваться в профессии и где потом трудоустроиться. Благодаря занятиям в рамках курса „Россия — мои горизонты“ подростки смогут узнать о ведущих предприятиях и главных отраслях экономики своего края, увидеть, как устроены современные производства, познакомиться с успешными специалистами. Это поможет школьникам сделать осознанный выбор дальнейшего образовательного пути, а регионам — формировать кадровый резерв, ориентируясь на реальные потребности экономики».

Отдельное место в обновлённом курсе отведено аграрным профессиям. Учащиеся познакомятся с тем, как развивается сельское хозяйство, какие современные агротехнологии применяются в отрасли и какие карьерные возможности она открывает.

Источник и фото: ИА «Башинформ»