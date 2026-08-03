+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Образование
3 Августа , 10:52

В школах России с 1 сентября усилят региональный компонент профориентации

С 1 сентября в рамках курса «Россия — мои горизонты» у школьников 6–11‑х классов появится новый профориентационный модуль: ребята будут изучать экономику своего региона и особенности местного рынка труда. Эта инициатива вошла в единую модель профориентации «Билет в будущее» и затронет свыше 8,5 миллиона учащихся по всей России — об этом сообщили в Минпросвещения РФ.

В школах России с 1 сентября усилят региональный компонент профориентацииВ школах России с 1 сентября усилят региональный компонент профориентации
В школах России с 1 сентября усилят региональный компонент профориентации

Программа включает не менее восьми занятий. На них школьникам расскажут об экономике региона, ключевых предприятиях, востребованных профессиях и возможных карьерных путях. До внедрения в общероссийском масштабе программа прошла апробацию в 75 субъектах страны.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул важность такой профориентационной работы: «Сейчас знакомство школьников с профессиями — обязательный элемент образования. Наша задача — не просто перечислить специальности, а показать ребятам реальные перспективы: где учиться, как развиваться в профессии и где потом трудоустроиться. Благодаря занятиям в рамках курса „Россия — мои горизонты“ подростки смогут узнать о ведущих предприятиях и главных отраслях экономики своего края, увидеть, как устроены современные производства, познакомиться с успешными специалистами. Это поможет школьникам сделать осознанный выбор дальнейшего образовательного пути, а регионам — формировать кадровый резерв, ориентируясь на реальные потребности экономики».

Отдельное место в обновлённом курсе отведено аграрным профессиям. Учащиеся познакомятся с тем, как развивается сельское хозяйство, какие современные агротехнологии применяются в отрасли и какие карьерные возможности она открывает.

Источник и фото: ИА «Башинформ»

Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
31 Августа , 09:39
В Стерлитамаке врачи борются за жизнь трёхлетнего ребёнка, попавшего в ДТП
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru