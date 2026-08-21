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Образование
21 Августа , 10:50

Школы Башкирии получили новые автобусы для перевозки учащихся

В ходе Республиканского августовского совещания по образованию, прошедшего 21 августа в Ишимбае, Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил представителям учебных заведений ключи от новых школьных автобусов.

Школы Башкирии получили новые автобусы для перевозки учащихсяШколы Башкирии получили новые автобусы для перевозки учащихся
Школы Башкирии получили новые автобусы для перевозки учащихся

В этот раз школы региона получили 10 современных автобусов «Вектор NEXT» — их закупили на средства республиканского бюджета. Автобусы достались восьми школам: из Уфы, а также из Абзелиловского, Зианчуринского, Ишимбайского, Илишевского, Стерлибашевского, Уфимского и Фёдоровского районов.

Каждый автобус рассчитан на 25 пассажиров и полностью отвечает требованиям безопасности для перевозки детей: оборудован ремнями безопасности, тахографами и системой спутниковой навигации.

Радий Хабиров отметил, что передача новых автобусов школам перед началом учебного года уже стала в республике хорошей традицией. Он также сообщил, что в текущем году ожидается поступление ещё 59 автобусов — их приобретают за счёт федерального финансирования. Глава республики выразил благодарность Министерству просвещения РФ и лично министру Сергею Сергеевичу Кравцову за системную поддержку обновления школьного автопарка. «Дети должны ездить в хороших, комфортных, современных условиях», — подчеркнул Хабиров. Кроме того, он поблагодарил водителей за их непростой и важный труд и пожелал, чтобы дорога до школы была безопасной.

На сегодняшний день в Башкортостане 56 532 учащихся из 876 школ (они расположены в 2 805 населённых пунктах) пользуются услугой подвоза к месту учёбы и обратно. Для этих целей задействовано 1 567 школьных автобусов. При этом только за минувший год муниципалитеты республики пополнили автопарк на 207 новых машин — они были приобретены за счёт средств федерального и регионального бюджетов.

Источник и фото: сайт Главы РБ

Школы Башкирии получили новые автобусы для перевозки учащихся
Школы Башкирии получили новые автобусы для перевозки учащихся
Школы Башкирии получили новые автобусы для перевозки учащихся
Школы Башкирии получили новые автобусы для перевозки учащихся
Школы Башкирии получили новые автобусы для перевозки учащихся
Школы Башкирии получили новые автобусы для перевозки учащихся
Школы Башкирии получили новые автобусы для перевозки учащихся
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