Школы Башкирии получили новые автобусы для перевозки учащихся

В этот раз школы региона получили 10 современных автобусов «Вектор NEXT» — их закупили на средства республиканского бюджета. Автобусы достались восьми школам: из Уфы, а также из Абзелиловского, Зианчуринского, Ишимбайского, Илишевского, Стерлибашевского, Уфимского и Фёдоровского районов.

Каждый автобус рассчитан на 25 пассажиров и полностью отвечает требованиям безопасности для перевозки детей: оборудован ремнями безопасности, тахографами и системой спутниковой навигации.

Радий Хабиров отметил, что передача новых автобусов школам перед началом учебного года уже стала в республике хорошей традицией. Он также сообщил, что в текущем году ожидается поступление ещё 59 автобусов — их приобретают за счёт федерального финансирования. Глава республики выразил благодарность Министерству просвещения РФ и лично министру Сергею Сергеевичу Кравцову за системную поддержку обновления школьного автопарка. «Дети должны ездить в хороших, комфортных, современных условиях», — подчеркнул Хабиров. Кроме того, он поблагодарил водителей за их непростой и важный труд и пожелал, чтобы дорога до школы была безопасной.

На сегодняшний день в Башкортостане 56 532 учащихся из 876 школ (они расположены в 2 805 населённых пунктах) пользуются услугой подвоза к месту учёбы и обратно. Для этих целей задействовано 1 567 школьных автобусов. При этом только за минувший год муниципалитеты республики пополнили автопарк на 207 новых машин — они были приобретены за счёт средств федерального и регионального бюджетов.

Источник и фото: сайт Главы РБ