Пленарное заседание Республиканского августовского совещания по образованию

Перед началом работы в фойе ГДК руководитель региона осмотрел отраслевую выставку. Руководителю региона, в частности, рассказали об участии ребят из Башкортостана в Олимпиаде школьников на кубок имени Юрия Гагарина. Образовательный проект, который в этом году отметил своё 15-летие, помогает молодёжи углублённо изучать точные науки, открывать мир инженерии, исследований и современных технологий. В прошлом учебном году в олимпиаде участвовали более 180 тысяч учащихся из 1 280 школ республики.

Радий Хабиров также пообщался с преподавателем основ безопасности и защиты Родины Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии-интерната № 3 «Сибай», ветераном СВО Эдуардом Бикташевым. Он рассказал, что особое внимание уделяет патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В этом ему помогает опыт, накопленный в зоне проведения специальной военной операции. Руководитель региона поблагодарил его за ратные подвиги, отметив, что на своем личном примере Эдуард лучше может донести до школьников, что значит быть патриотом России.

На выставке презентовали и карту учителя, которую разработали на базе экосистемы карты жителя Башкортостана «Алға». С её помощью педагоги смогут оплачивать питание в школах, посещать музеи, заведения культуры и спорта, получать скидки на товары и услуги от партнёров, принимать участие в профессиональных семинарах и курсах. Кроме того, карта будет служить и цифровым пропуском в школы. Глава республики одобрил идею, отметив, что ранее внедрённая в Башкортостане карта школьника стала удобным инструментом. Она позволяет родителям отслеживать время прихода и ухода ребёнка из школы, а также оплачивать питание и проезд самим школьникам.

Далее Глава региона ознакомился с цифровыми технологиями, которые применяют в образовательных учреждениях республики. В их числе – интеллектуальная система охраны школ «АРТА», созданная на базе ИИ. Она может выявлять потенциально опасные события. Операторы в центре мониторинга будут проверять эти сигналы и оперативно принимать решения о вызове экстренных служб. Разработчики программы отметили, что систему уже протестировали в образовательных учреждениях Салавата. Радий Хабиров подчеркнул, что в начале 2026 года принято решение по усилению безопасности и профилактической работы в школах.

Радий Хабиров также пообщался с сотрудниками антикризисного подразделения для поддержки школьных психологов при Республиканском центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Напомним, что его создали в марте 2026 года в соответствии с указом Главы региона. Задачи специалистов – оказывать экстренную и кризисную помощь с выездом в школы, анализировать психологическую атмосферу в учебных заведениях, сопровождать школьных психологов, формировать типовые профилактические решения.

В своём выступлении на пленарном заседании руководитель региона поблагодарил педагогов республики за ответственный труд и большой вклад в нравственно-патриотическое воспитание детей и молодёжи.

– В Башкортостане – одна из крупнейших в стране систем образования. Мы очень признательны Президенту России, Министерству просвещения страны за поддержку отраслевых инициатив региона, – сказал Радий Хабиров. – Благодаря этому наша республика лидирует в стране по количеству кластеров, созданных в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Мы также занимаем первое место в ПФО и третье в России по числу оснащённых школ, вошли в первую пятёрку по количеству участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Высокие результаты показали в этом году выпускники из Башкортостана по итогам ЕГЭ. Число стобалльных работ выросло на треть – со 159 в прошлом году до 210 в этом. Есть успехи на международном уровне – серебряным медалистом IX Международной экономической олимпиады в Китае стал ученик Башкирского лицея-интерната № 3 из Стерлитамака Руслан Аминов.

Глава Башкортостана уделил особое внимание возведению новых учебных заведений. В числе наиболее масштабных проектов – строительство в Уфе Республиканского математического лицея-интерната. Напомним, что недавно руководитель региона посетил стройплощадку будущего образовательного учреждения.

В следующем году в Уфе начнёт работу и главный корпус Межвузовского студенческого кампуса, рассчитанный на проживание более 4 тысяч человек. На его базе создадут современные учебные, общественные и творческие пространства.

Руководитель региона также сообщил, что в этом году достроили четыре новые школы, в том числе самую большую в ПФО на 2 200 мест – в уфимском микрорайоне «Кузнецовский затон». До конца года начнут работать ещё четыре учебных заведения, в каждом из которых будут учиться по 1 225 человек. Три школы откроют свои двери в Уфе и одна – в Нефтекамске.

Наряду с возведением новых образовательных учреждений регион активно участвует в федеральной программе ремонта школ. В прошлом году по ней модернизировали 35 зданий. А в этом году работы ведут на 42 объектах.

Руководитель региона также сообщил, что в этом году достроили четыре новые школы, в том числе самую большую в ПФО на 2 200 мест – в уфимском микрорайоне «Кузнецовский затон». До конца года начнут работать ещё четыре учебных заведения, в каждом из которых будут учиться по 1 225 человек. Три школы откроют свои двери в Уфе и одна – в Нефтекамске.

Глава Башкортостана отметил адресные меры поддержки педагогических работников. Речь идёт о программе «Земский учитель», грантах для воспитателей детских садов и молодых директорах школ. Кроме того, с прошлого года при содействии республики педагоги школ получают санаторно-курортное лечение. Этой мерой поддержки уже воспользовались более тысячи учителей.

Особое внимание руководитель региона уделил повышению безопасности в школах. Наряду с укреплением систем охраны учебных заведений речь идёт о защите психологического здоровья педагогов и детей. Решение этого вопроса предусматривает антибуллинговые программы, упреждение проявлений агрессии, контроль за качеством жизни школьников.

Руководитель региона также отметил необходимость дальнейшего развития кабинетов школьной стоматологии с возможностью оказания медпомощи педагогам и создания в учебных заведениях возможностей для полноценного питания учителей.

В завершение выступления Глава Башкортостана напомнил участникам совещания об общей задаче – поддержке специальной военной операции.

– Республика делает ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ. Этот лозунг отметил и Президент России Владимир Владимирович Путин. И каждый на своём месте должен выполнять свою работу для достижения этой цели, – отметил Радий Хабиров. – Для вас, уважаемые педагоги, она включает заботу о детях наших воинов. И особое внимание при этом важно уделять детям погибших бойцов. Это очень ответственная миссия.

Руководитель региона ещё раз поблагодарил учителей за самоотверженный труд и пожелал коллективам учебных заведений успехов в новом учебном году.

– Мы входим в него с крепкой системой образования, большими надеждами и уверенным подходом к работе. Важно, что она даёт свои результаты, поэтому вместе продолжаем двигаться вперёд, – резюмировал Радий Хабиров.