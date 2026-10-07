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7 Октября , 05:02

Что открыл в Башкирии Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин отмечает сегодня день рождения. Мы вспомнили, какие ключевые проекты в Башкортостане появились при его поддержке и были открыты лично главой государства. 

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Что открыл в Башкирии Владимир ПутинЧто открыл в Башкирии Владимир Путин
Что открыл в Башкирии Владимир Путин

1 февраля 2024 года Радий Хабиров представил президенту первую очередь уфимского кампуса, а заодно сообщил о старте строительства второй — тех самых башен, которые сегодня служат ориентиром из разных районов города. Владимир Путин в ответной речи подчеркнул, что республика демонстрирует высокие темпы развития, а Уфа по праву считается одним из крупнейших образовательных центров страны.

Также президент присоединился к церемонии открытия медицинских объектов в нескольких регионах — в их числе оказался и уфимский Центр детской онкологии и гематологии. Этот центр стал самым современным лечебным и исследовательским учреждением в республике, дающим шанс на выздоровление детям с онкологическими диагнозами.

Обходной путь трассы М-12 введён в эксплуатацию 22 декабря 2024 года. В Башкортостане открыли движение по новому обходу протяжённостью 65 километров. Этот маршрут стал частью скоростной магистрали М-12 и позволил вывести транзитный транспорт за пределы населённых пунктов республики.

В церемонии запуска участка по видеосвязи участвовал президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что такие объездные дороги снизят нагрузку на города и посёлки, сделают поездки безопаснее и благотворно отразятся на качестве жизни людей и состоянии окружающей среды.

16 июля 2025 года открылся участок «Дюртюли — Ачит» — продолжение трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга. Новая магистраль растянулась более чем на 275 километров и прошла через три региона: Башкортостан, Пермский край и Свердловскую область.

В приветственном слове Владимир Путин отметил, что территории, по которым пролегла дорога, ощутят экономический эффект, нарастят инвестиционный потенциал и деловую активность, получат возможность комплексно осваивать земли, запускать производства и создавать высокооплачиваемые рабочие места.

Осенью 2024 года Владимир Путин приехал в Уфу  на международный форум «Россия — спортивная держава». Президент стал одним из первых, кто увидел Центр фехтования и только что открывшийся Дворец борьбы, где позже прошло пленарное заседание. Именно там глава государства выступил против коммерциализации детского спорта.

В тот же день он дал старт уфимскому комплексу для гребного слалома и новому спорткомплексу «Амфибия» в Нефтекамске.

10 июня 2025 года Владимир Путин по видеосвязи дал старт работе новых медицинских объектов в разных регионах страны. В их числе — хирургический корпус Республиканского кардиоцентра в Уфе.

29 августа 2026 года  он принял участие в открытии нового корпуса школы № 88, который  расположился на улице Российской, напротив Дворца борьбы. Это второе здание учебного заведения, рассчитанное на 1225 учеников одновременно.

Помимо этого, президент поддержал ещё несколько значимых для республики начинаний. Среди них — реконструкция цирка, который находится в ведении «Росцирка»: средства на эти цели уже заложены в федеральный бюджет. Также в список вошли госпиталь для ветеранов войн и математический лицей для одарённых детей — его строительство уже ведётся, а открытие запланировано на следующий год.

Источник и фото: ИА "Башинформ".

 

 

 

 

 

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