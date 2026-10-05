Пострадавшей при пожаре в ТСК "Солнечный" Стерлитамака стало лучше

Её состояние остаётся тяжёлым, но врачи отмечают положительную динамику. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

Ранее четверых пострадавших выписали из больниц — они проходили лечение в больнице № 1 Стерлитамака, РДКБ и РКБ имени Г. Г. Куватова.

Напомним, пожар произошёл 22 сентября в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» на улице Коммунистической, 70. Трагедия унесла жизни четырёх человек, среди которых три сестры и сотрудница завода.

Фото: архив | ИА «Башинформ»

Источник: ИА "Башинформ".