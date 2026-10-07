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Местные новости
7 Октября , 10:08

В Стерлитамаке менеджеру по продажам дали 6 лет колонии за хищение 7 млн рублей

35-летнюю жительницу Стерлитамака признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. 

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В Стерлитамаке менеджеру по продажам дали 6 лет колонии за хищение 7 млн рублейВ Стерлитамаке менеджеру по продажам дали 6 лет колонии за хищение 7 млн рублей
В Стерлитамаке менеджеру по продажам дали 6 лет колонии за хищение 7 млн рублей

По данным объединённой пресс-службы судов Башкортостана, с 2016 по 2025 год женщина работала менеджером магазина для домашних животных и систематически присваивала деньги компании.

Клиентам она говорила, что оплату нужно переводить на её личные банковские счета или счета супруга, обещая затем самостоятельно внести средства в кассу. За девять лет она похитила более 7 миллионов рублей выручки.

Вину подсудимая признала частично. Суд назначил ей 5 лет 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Фото: стоп-кадр видео | Объединенная пресс-служба судов РБ.

Источник: ИА "Башинформ".

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